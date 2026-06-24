Değerli metaller piyasasında yaşanan dalgalanmalar sürerken, emtia bazlı yatırım fonları yatırımcılar için güçlü bir sığınak olmaya devam ediyor.

Son dönemde spot gümüş fiyatlarında kısmi geri çekilmeler yaşansa da Borsa İstanbul çatısı altında faaliyet gösteren gümüş fon sepetleri, son bir yıllık süreçte yatırımcısına yüzde 100'e varan oranlarda kazanç sağlamayı başardı.

YILLIK KAZANÇ YÜZDE 102’Yİ BULDU

Investing tarafından paylaşılan güncel verilere göre BIST bünyesindeki gümüş fonları son 1 yıl içerisinde yüzde 95 ile yüzde 102,24 arasında değişen oranlarda değer kazandı.

Yıllık performans tablosu incelendiğinde podyumun zirveleri şu şekilde şekillendi:

• En yüksek getiri sağlayan fon: Yüzde 102,24 yükseliş kaydetti.

• İkinci sıradaki fon: Yüzde 100,2 kazanç elde etti.

• Üçüncü sıradaki fon: Yüzde 95,02 oranında değer kazandı.

Öte yandan bu fonların performansı sadece yıllık bazda değil, geniş vadede de dikkat çekiyor.

Söz konusu gümüş fonları, yıl içinde test ettikleri en düşük seviyelerle kıyaslandığında yatırımcısına yüzde 220'nin üzerinde bir getiri sunmuş durumda.

Ancak fonların güncel birim fiyatlarının, son 52 haftada gördükleri zirve noktaların yaklaşık yarısında seyrettiği de kaydedildi.

ÇİFT YÖNLÜ AVANTAJ

Gümüş fonlarının bu başarısının arkasında çift yönlü bir getiri mekanizması yatıyor.

Bu fonlar, küresel gümüş fiyatlarındaki yükseliş trendlerinin yanı sıra Türk lirasındaki değer kayıplarından (döviz kuru hareketlerinden) da faydalanma imkanı tanıyor.

Fiyatların anlık olarak güncellenmemesi sebebiyle kısa vadeli "al-sat" işlemleri yapan spekülatörlerden ziyade, orta ve uzun vadeli yatırımcılar gümüş fonlarına daha yoğun ilgi gösteriyor.

GELECEK DÖNEMDE GÜMÜŞ FONLARINI NE BEKLİYOR?

Analistler, önümüzdeki süreçte gümüş fonlarının sergileyeceği performans grafiğinde küresel gümüş fiyatları, endüstriyel sanayi talebi ve döviz kurunun birincil derecede belirleyici olacağını vurguluyor.

Özellikle yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında, güneş paneli üretiminde yoğun şekilde kullanılan gümüş emtiasına yönelik fiziki talebin artması, uzun vadeli görünümü güçlü bir şekilde destekliyor.

Bununla birlikte küresel merkez bankalarının faiz politikaları ile yurt içindeki enflasyon ve kur hareketleri de fon getirileri üzerinde yön tayin edici olmaya devam edecek.

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