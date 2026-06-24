24 Haziran 2026 Çarşamba günü Avrupa seansında 61,05 dolar seviyesinde dar bir bantta hareket eden gümüş, günlük bazda yüzde 0,17’lik hafif bir kayıpla işlem görüyor.

Ancak uzmanlar, teknik göstergelerin sert bir tepki yükselişine zemin hazırladığı konusunda hemfikir.

6 YILLIK DEVASA ARZ AÇIĞI KAPIDA

Gümüş fiyatları kısa vadede baskılansa da orta ve uzun vadeli temel göstergeler güçlü bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

• Üretim Açığı Büyüyor: Silver Institute ve Metals Focus verilerine göre, 2026 yılında gümüş piyasasında 46,3 milyon onsluk bir üretim açığı öngörülüyor.

• Üst Üste Altıncı Yıl: Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, gümüş piyasası üst üste altıncı yılını da arz açığıyla kapatmış olacak.

• Arz Esnek Değil: Gümüş üretiminin büyük bir kısmının baz metallerin yan ürünü olarak elde edilmesi, talebe göre arzın hızla artırılmasını zorlaştırıyor.

YEŞİL ENERJİ VE YAPAY ZEKA TALEBİ ZİRVEDE

Fiyatlardaki baskıya rağmen gümüşe olan fiziki ve endüstriyel talep gücünü koruyor.

Özellikle yapay zeka altyapısı, yeşil enerji yatırımları, enerji depolama sistemleri ve elektronik üretimi gümüşün en büyük itici gücü konumunda.

NEDEN BASKILANIYOR?

ABD ile İran arasında varılan geçici anlaşmanın jeopolitik risk algısını düşürmesi ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın şahin para politikası duruşu, değerli metallere olan "güvenli liman" talebini sınırlayarak fiyatı baskılayan temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Kısa vadeli grafiklerde satıcıların yorulmaya başladığı ve kurumsal alıcıların devreye girdiği görülüyor. Külçe ticareti yapan kurumlar ile devlet destekli alım masaları, makro hedge fonların satışlarına karşı kritik destek seviyelerinde büyük ölçekli alımlarla set çekiyor.

• RSI Göstergesi Dipte: 14 periyotluk RSI göstergesinin 23 seviyesine gerilemesi, gümüşün teknik olarak "aşırı satım" bölgesinde olduğunu kanıtlıyor. Bu durumun, kısa pozisyonların kapatılmasıyla sert bir sıçramayı beraberinde getirebileceği şeklinde yorumlanıyor.

• Mum Formasyonları: Grafikte oluşan küçük mumlar, satış baskısının momentum kaybettiğine işaret ediyor.

TAKİP EDİLECEK KRİTİK SEVİYELER

Analistler, haziran sonuna doğru gümüşte yaşanabilecek olası hareketler için şu seviyelere dikkat çekiyor:

Özetle; Kevin Warsh'ın şahin duruşu finansman maliyetlerini yüksek tutsa da 46 milyon onsu aşan yapısal arz açığı ve 60,57 dolar seviyesindeki tarihi destek hattı, gümüşte orta vadeli güçlü bir geri dönüş ihtimalini masada tutmaya devam ediyor.

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