SPK, 8 fonun tasfiyesine, fon devirleri ve birleşmelerine onay verdi. Portföy yönetim şirketleri ile iki aracı kurumun sermaye artışları da kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumları ilgilendiren çok sayıda karara imza attı. Kurul; fon kurucusu değişikliği, izahname onayları, fon dönüşüm ve birleşme işlemleri ile bazı fonların tasfiyesine onay verirken, portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların sermaye artırımı başvurularını da kabul etti.
SPK'DAN FON İŞLEMLERİNE ONAY
Kurul kararları kapsamında, Allbatross Portföy Yönetimi AŞ tarafından yönetilen fonun Sparta Portföy Yönetimi AŞ'ye devredilmesine izin verildi.
Ayrıca;
İncir Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun ihraç belgesi onaylandı.
İş Portföy Sütaş İkinci Serbest Özel Fon için dönüşüm işlemine izin verildi.
Hedef Portföy'ün fon birleşme işlemi onaylandı.
Çok sayıda fonun izahnamesi onaylandı
SPK, farklı portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen çeşitli fonların izahnamelerine de onay verdi.
İzahnamesi onaylanan portföy yönetim şirketleri şunlar oldu:
Destek Portföy
Emaa Blue Portföy
TEB Portföy
V Portföy
İş Portföy
Ziraat Portföy
8 FONUN TASFİYESİNE İZİN ÇIKTI
Kurul, çeşitli portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen toplam 8 yatırım fonunun tasfiye edilmesi yönündeki talepleri de uygun buldu.
Tasfiye kararı verilen fonların bağlı olduğu portföy yönetim şirketleri şöyle:
Arz Gayrimenkul
Deniz Portföy
Inveo Portföy
İş Portföy
Nurol Portföy
Osmanlı Portföy
PORTFÖY ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ARTIRIMLARI ONAYLANDI
SPK, portföy yönetim şirketlerinin sermaye artırımı başvurularına da onay verdi.
Sermaye artırımı yapacak şirketler:
Golden Global Portföy Yönetimi AŞ
Metro Portföy Yönetimi AŞ
MT Portföy Yönetimi AŞ
Piramit Portföy Yönetimi AŞ
İKİ ARACI KURUMA DA ONAY
Kurul ayrıca aracı kurum tarafında;
Turkish Menkul Değerler AŞ
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler AŞ için sermaye artırımlarına ilişkin esas sözleşme değişikliği başvurularını da uygun buldu.