Küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'na yönelik açıklamalar risk iştahını baskılamaya devam ediyor. İran, ABD'nin Hürmüzgan eyaletinde 6 köprüyü hedef aldığını açıklarken, Devrim Muhafızları ABD saldırıları sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve doğal gaz ihracatına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yurt içinde ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikaları ve "Made in EU" yaklaşımının Türkiye-AB ticaretine zarar vermemesi için yoğun müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

Bugün piyasaların odağında Fitch'in Türkiye değerlendirmesi, yabancı yatırımcıların hisse ve DİBS işlemleri ile Euro Bölgesi haziran enflasyon verisi yer alıyor. Önümüzdeki hafta ise gözler 24 Temmuz'da açıklanacak Moody's Türkiye raporuna çevrilecek.

Analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin 16 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

Metgün Enerji ’nin 135.579.000 adet payının pay başına 20,00 TL fiyattan İnfo Yatırım liderliğinde halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Albayrak Hazır Beton’ un 70.000.000 adet payının pay başına 38,60 TL fiyattan halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Masfen Enerji’ nin 85.000.000 adet payının pay başına 45,68 TL fiyattan halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Kardemir Çelik’ in 128.000.000 adet payının pay başına 35,00 TL fiyattan halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

AKBNK – Moody’s tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 467 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı bugün tamamlanacak.

AKCNS – Şirketin 2030 yılı orta vadeli hedefleri kapsamında faaliyet karını yıllık bazda %7 – 10 oranında büyütmeyi, yaklaşık %12 seviyesinde yatırılan sermaye getirisi elde etmeyi ve çimento başına karbon emisyonunu 400 kg'ın altına düşürmeyi hedeflediği açıklandı.

ARSAN – 2023’te depremde hasar alan Şirket bağlı ortaklığı Arsan Dokuma’ya ait Boya Terbiye Tesislerinin onarım ve bakım işlemlerinin tamamlanarak Boya Terbiye faaliyetine başlandığı açıklandı.

BARMA – Şirketin, Konya Ereğli OSB'nde yer alan Kağıt Fabrikası'ndaki üretim faaliyetlerini piyasa şartları ve maliyet dengeleri nedeniyle yaklaşık 3 ay süreyle geçici olarak durdurma kararı aldığı açıklandı.

BIGCH – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL’den 1,8 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

BLUME – Şirketin, Bulut Galvano Metal’i devralma yoluyla birleşmesine ilişkin Rekabet Kurulu başvurusunun değerlendirilerek işlemin kontrol değişikliğine yol açmaması nedeniyle izne tabi olmadığına karar verildiği açıklandı.

CASA – Şirketin, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak edilmesine yönelik yatırım çalışmalarına başladığı açıklandı.

DCTTR – Şirket bağlı ortaklığı YAKA IKE’nin 2026 yılı sezonu için muhtelif çeşitlerde biber alımlarına başladığı açıklandı.

EKOS – Tarık Can Akbaş tarafından 33.600.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EKGYO – İstanbul Esenler Atışalanı Kuzey 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştiği açıklandı.

EKGYO – 91 gün vadeli 3 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

ENDAE – Deniz Özpamir tarafından 250.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENJSA – Şirket bağlı ortaklığı Enerjisa Müşteri Çözümleri’nin Polatlı Depolamalı GES – 1 için EPDK’ya yaptığı önlisans süre uzatımı talebinin Aralık 2027’ye uzatıldı.

EUREN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi rating notunun AA(tr)’den AA-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

ESCAR – Yönetim değişikliği kapsamında oluşan zorunlu pay alım tutarının 27,56 TL olarak belirlendiği açıklandı.

ENTRA – Şirketin, depolamalı Güvenli RES projesi için ÇED sürecinin tamamlandığı ve ÇED olumlu kararı alındığı açıklandı.

ECOGR – Şirketin üç bağlı ortaklığının tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Ecofer Gübre ve Enerji Üretim bünyesinde birleşmesine karar verildiği açıklandı.

FONET – Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan SBYS ihalesinin 198,5 milyon TL bedelle şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

GARAN – Moody’s tarafından bankanın kredi notlarının teyit edildiği açıklandı.

GLYHO – GPH’nin Haziran ayında limanlarına gelen gemi sayısının geçen yılın aynı döneminin %9, yolcu hareketlerinin %10 arttığı açıklandı.

GENIL – Fabrika 2 unvanlı şubenin tescile dildiği açıklandı.

GIPTA – 5 yatırımcı tarafından toplam 250.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

HALKB – Yurt dışında 5 milyr dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ISGSY – Şirketin, Radore Veri Merkezi Hizmetleri’de sahip olduğu %25,5 oranındaki payın, 620.000 dolara satışının tamamlandığı açıklandı.

INVES – Şirketin %100 bağlı ortaklığı REM GSYO’nun sermayesinin 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.

ISMEN – 70 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KAREL – 91 gün vadeli 600 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KOTON – Şirketin Körfez/ Gulf Cooperation Council Bölgesi'nde ikinci çeyrekte 4 yeni kurumsal mağaza açtığı belirtildi.

KGYO – Şirketin, QNBTR’den kullandığı ve ileride kullanacağı krediler ile türev işlemlerden doğan mevcut ve gelecekteki borçların teminatı kapsamında, Göktürk'te bulunan toplam üç bağımsız bölüm üzerine banka lehine toplam 280,5 milyon TL tutarında birinci derece ipotek tesis edilmesine karar verildiği açıklandı.

LRSHO – 119 gün vadeli 175 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

LXGYO – Şirketin, SGK’nın düzenlediği elektronik ihaleyi kazanarak İstanbul Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulunan taşınmazı 209,3 milyon TL bedelle satın almaya hak kazandığı açıklandı.

MAVI – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

OZYSR – Atilla Demir tarafından 182.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

QNBTR – Moody’s tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği açıklandı.

POLHO – Yönetim değişikliği kapsamında Zorunlu Pay Alım Teklifi için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PGSUS – Yurt dışında borçlanma aracı ihracının tamamlandığı açıklandı.

SARAE – Şirket payları 17 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

SANEL – Şirketin %48,90 pay sahibi olduğu Salacak Sağlık Yatırımları Uşakcan Diyaliz Hizmetleri sermayesinin %50'sinin 74 milyon TL’ye satın alınması kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.

SEKFK – Atilla Demir tarafından 2.034.569 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SKBNK – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 17.830.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydilleştirme başvurusu yapıldı.

SKBNK – Nurdan Ortayatırtmacı tarafından 31.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydilleştirme başvurusu yapıldı.

TCELL – Nurdan Ortayatırtmacı tarafından 100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydilleştirme başvurusu yapıldı.

TRALT – Şirketin, Ağrı Diyadin'deki Mollakara Altın Madeni Projesi'nde ilk altın dökümünü gerçekleştirerek 7.474 ons altın ürettiği, 2026 yıl sonu için 32.000 ons üretimi hedeflediği, 471.000 ons görünür ve muhtemel rezervin mevcut ons fiyatıyla yaklaşık 1,9 milyar dolar potansiyel hasılat yaratması beklendiği açıklandı.

TRALT – Mehmet Emre Cihangir tarafından 7.792.616 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TRALT – Sinan Erdoğan tarafından 414.879 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TRALT – Tevfik Nusret Pamukçu tarafından 243.044 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TTKOM – 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

VSNMD – Şirketin, II – A Grubu Dolomit Ocağı faaliyetleri kapsamında Geçici Faaliyet Belgesinin alındığı açıklandı.

VKBNK – Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nın %55, Vakıf Yatırım’ın %45 pay sahibi olduğu V Portföy paylarının tamamının 307 milyon TL’ye alınmasına karar verildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BAYRK – Tahsisli sermaye artırımına (planlanan toplam satış hasılatı 132 milyon TL) karar verildiği açıklandı.

ONCSM – Şirket sermayesinin 23,8 milyon TL’den %1.200 oranında bedelsiz olarak 286,2 milyon TL Artışla 310,0 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat GOLTS 4,1667 3,5417 %1,27 17.07.2026 329,00 324,83 RGYAS 7,8201 6,6471 %3,81 31.12.2026 - -

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa şirketlerinin 16 Temmuz 2026 tarihinde KAP'a gönderdikleri duyurulardan öne çıkanlar şu şekilde;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 65.000 adet pay 36,58 – 36,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

ASGYO – Abdulkadir Konukoğlu tarafından 12,20 – 12,21 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,98’e yükseldi.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000 adet pay 76,00 TL fiyattan geri alındı.

BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.200.000 adet pay 6,37 – 6,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler; MEPET, GOKNR, PKART, YIGIT

(İNFO YATIRIM)