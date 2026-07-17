Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 6 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. Kararlar kapsamında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 70 milyar TL ile en yüksek ihraç tavanı onayını alırken, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ise yurt dışında satılmak üzere 5 milyar ABD doları tutarında borçlanma aracı ihracı izni verildi.

SPK 6 ŞİRKETİN BORÇLANMA ARACI İHRACINA ONAY VERDİ

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., TV8 TV Yayıncılık A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin borçlanma aracı ihracı başvuruları onaylandı.

İhraçların nitelikli yatırımcıya satış, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış ile yurt dışı satış yöntemleriyle gerçekleştirileceği belirtildi.

MAVİ GİYİM'E 5 MİLYAR TL'LİK İHRAÇ ONAYI

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., 5 milyar TL nominal ihraç tavanı kapsamında tahvil/finansman bonosu ihraç edecek.

İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

İhraç tavanı: 5 milyar TL

Satış yöntemi: Nitelikli yatırımcı

TV8'E 3 MİLYAR TL'LİK ONAY

TV8 TV Yayıncılık A.Ş. için 3 milyar TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı onaylandı.

İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

İhraç tavanı: 3 milyar TL

Satış yöntemi: Nitelikli yatırımcı

TACİRLER YATIRIM'A 6,5 MİLYAR TL

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 6,5 milyar TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihraç edebilecek.

İŞ YATIRIM'A 70 MİLYAR TL'LİK DEV İHRAÇ TAVANI

SPK bülteninde en dikkat çeken onaylardan biri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye verildi.

Şirket, 70 milyar TL nominal ihraç tavanı ile tahvil/finansman bonosu ihracı gerçekleştirebilecek.

İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

İhraç tavanı: 70 milyar TL

Satış yöntemi: Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcı

MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN'A 8,42 MİLYAR TL

Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş. için 8 milyar 420 milyon TL nominal ihraç tavanı onaylandı.

İhraç tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilecek.

HALKBANK'A 5 MİLYAR DOLARLIK YURT DIŞI İHRAÇ İZNİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. ise yurt dışında satılmak üzere 5 milyar ABD doları tutarında tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç edebilecek.

Bu ihraç, yurt dışı yatırımcılara yönelik gerçekleştirilecek.