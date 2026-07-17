Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 3 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Karara göre Şeker Finansal Kiralama bedelli sermaye artırımı gerçekleştirirken, Vakıf Finansal Kiralama ile Bereket Emeklilik ve Hayat bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Özellikle Bereket Emeklilik'in yüzde 566,67 oranındaki bedelsiz artırımı yatırımcıların dikkatini çekti.

SPK 3 ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMINA ONAY VERDİ

SPK'nın haftalık bültenine göre onay alan şirketler:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Şirketlerin sermaye artırımı detayları da netleşti.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA YÜZDE 100 BEDELLİ ARTIRIMA GİDİYOR

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin mevcut 100 milyon TL olan sermayesi, 100 milyon TL bedelli sermaye artırımı ile 200 milyon TL'ye yükseltilecek.

Artırım oranı yüzde 100 olarak gerçekleşecek. Satış yöntemi ise halka arz olacak.

Örnek hak kullanım hesabı

Elinde 100 lot bulunan bir yatırımcı, rüçhan hakkını kullanması halinde 100 lot daha alma hakkı elde edecek ve toplam 200 lota ulaşabilecek.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA'DAN YÜZDE 20 BEDELSİZ

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin mevcut 5 milyar TL olan sermayesi, kâr payından karşılanacak 1 milyar TL bedelsiz sermaye artırımı ile 6 milyar TL'ye çıkarılacak.

Bedelsiz sermaye artırımı oranı yüzde 20 olarak gerçekleşecek.

Örnek lot hesabı

100 lotu olan yatırımcı 20 lot

500 lotu olan yatırımcı 100 lot

1.000 lotu olan yatırımcı 200 lot bedelsiz pay alacak.

BEREKET EMEKLİLİK'TEN YÜZDE 566,67 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin mevcut 30 milyon TL olan sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak 170 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ile 200 milyon TL'ye yükselecek.

Şirket böylece yaklaşık yüzde 566,67 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

SERMAYE ARTIRIMI YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelli sermaye artırımında yatırımcılar yeni pay almak için rüçhan haklarını kullanarak ödeme yaparken, bedelsiz sermaye artırımlarında ise yatırımcıların hesaplarına ilave paylar ücretsiz olarak tanımlanıyor. Bedelsiz işlemlerde şirketin piyasa değeri değişmezken, hisse fiyatı teorik olarak bölünme oranına göre güncelleniyor.

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