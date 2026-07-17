Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde hem aracı kurumlara yönelik yaptırım hem de izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin önemli kararlar aldı. Kurul, İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 2 milyon 394 bin 915,88 TL idari para cezası uygulanmasına karar verirken, izinsiz faaliyet yürüttüğü belirlenen internet siteleri, mobil uygulama ve çok sayıda kişi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

İNTEGRAL YATIRIM'A 2,39 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

SPK tarafından İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ nezdinde yapılan incelemeler sonucunda şirkete 2.394.915,88 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul, cezaya gerekçe olarak şirket tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda, pay başına halka arz fiyatının gerçek değerinin belirlenmesi sürecinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesini gösterdi.

SPK, söz konusu eylemin ilgili sermaye piyasası mevzuatına aykırılık oluşturduğunu belirtti.

SPK'DAN İZİNSİZ FOREX FAALİYETLERİNE SUÇ DUYURUSU

Kurul ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen kişi ve yapılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İncelemelerde "Forex Borsa" ve "Future Forex" uzantılı internet siteleri ile "Future Forex" isimli mobil uygulamanın içerik sağlayıcılarının izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

SPK kararına göre, faaliyetlere farklı şekillerde destek sağladığı belirlenen çok sayıda kişi de suç duyurusu kapsamına alındı.

Kurulun açıklamasına göre;

Yiğit Özdemir'in "Future Forex" uzantılı internet sitelerine ilişkin şikayet süreçlerini yönettiği,

Mikail Bahadıroğlu, Abdullah Erdoğan, İbrahim Coci ve Abdulkadir Mutlu'nun yetkilisi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullandırdığı,

Çok sayıda kişinin telefon hatlarını kullandırarak faaliyetlere iştirak ettiği,

Bazı kişilerin ise telefon hatlarına kontör yüklenmesi, bilişim hizmeti sağlanması ve sanal ofis giderlerinin karşılanması gibi yöntemlerle organizasyona destek verdiği tespit edildi.

Kurul ayrıca 447611, 447200 ve 447759 numaralı telefon hatlarını kullanan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.