Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamayla, bugün nakit temettü ödemesi yapan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIST: GOLTS) paylarında fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

GOLTS HİSSESİ BUGÜN TEMETTÜ ÖDÜYOR

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre GOLTS paylarında nakit temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesi uygulandı.

Şirket, yatırımcılarına pay başına brüt 4,1666666 TL nakit temettü dağıtıyor.

GOLTS HİSSESİNDE TEORİK FİYAT BELLİ OLDU

Temettü ödemesi sonrasında Borsa İstanbul tarafından hesaplanan verilere göre;

Pay başına brüt temettü: 4,1666666 TL

Teorik fiyat: 324,833 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

TEMETTÜDE FİYAT NEDEN DEĞİŞİYOR?

Nakit temettü dağıtan şirketlerde, dağıtım gününde hisse fiyatı temettü tutarı kadar teorik olarak aşağı yönlü düzeltilir. Bu uygulama yatırımcının toplam varlığını değiştirmez. Temettü tutarı yatırımcının hesabına nakit olarak aktarılırken, hisse fiyatı da aynı tutar kadar revize edilir.

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