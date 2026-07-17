Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank, Türk lirasına yönelik kur beklentilerini güncelledi. Banka, önümüzdeki 12 ayda Dolar/TL'nin 55,50, Euro/TL'nin 62,20 ve Sterlin/TL'nin 71,45 seviyesine yükseleceğini öngördü. Raporda kısa vadeli kur tahminleri de paylaşıldı.

DANSKE BANK'TAN YENİ DOLAR/TL TAHMİNİ

Banka tarafından yayımlanan rapora göre Dolar/TL'nin 1 ay içinde 47,80, 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Tahmin, Türk lirasında önümüzdeki döneme ilişkin değer kaybı beklentisinin sürdüğüne işaret etti.

EURO VE STERLİN TAHMİNLERİ DE YÜKSELDİ

Danske Bank, diğer önemli döviz kurları için de beklentilerini açıkladı.

Buna göre;

Euro/TL: 1 ayda 55,00 TL, 12 ayda 62,20 TL

Sterlin/TL: 1 ayda 65,44 TL, 12 ayda 71,45 TL olarak tahmin edildi.

DOLAR/TL TARİHİ ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Öte yandan Dolar/TL, sabah saatlerinde 47,17 seviyesinin üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Kur, haberin yazıldığı sırada yüzde 0,15 yükselişle 47,16 seviyesinde işlem görüyordu.

GÖZLER KÜRESEL BANKALARIN YENİ TAHMİNLERİNDE

Küresel yatırım bankalarının Türk lirasına ilişkin güncel beklentileri, döviz piyasalarında yakından izlenmeye devam ediyor. Özellikle yıl sonu ve 12 aylık kur projeksiyonları yatırımcıların odağında yer alıyor.