Dolar/TL ve Euro/TL yeni işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler ve döviz talebindeki seyir izlenirken, iç piyasada dolar ve euro kurlarındaki anlık hareketler dikkat çekiyor.

Serbest piyasada TSİ 09.15 itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları şu şekilde;

Dolar/TL

Alış: 47,0265 TL

Satış: 47,0345 TL

Euro/TL

Alış: 53,8252 TL

Satış: 53,8584 TL

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER HANGİ GELİŞMELERDE?

Piyasalarda yatırımcılar, ABD'den gelecek ekonomik veriler, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik sinyalleri yakından takip ediyor. Küresel risk iştahındaki değişimler de dolar ve euro kurlarında kısa vadeli dalgalanmalara neden olabiliyor.