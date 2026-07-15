Altın fiyatları haftanın yeni günde yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle iç piyasada gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında da sınırlı düşüşler yaşanıyor.

15 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI

Ons Altın

Alış: 4.035,81 dolar

Satış: 4.036,64 dolar

Gram Altın

Alış: 6.097,59 TL

Satış: 6.098,48 TL

Çeyrek Altın

Alış: 9.756,15 TL

Satış: 9.971,02 TL

Yarım Altın

Alış: 19.422,68 TL

Satış: 19.912,39 TL

Tam Altın

Alış: 39.468,00 TL

Satış: 39.749,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 39.024,58 TL

Satış: 39.762,11 TL

Ata Altın

Alış: 40.596,24 TL

Satış: 41.661,95 TL

Ziynet Altını

Alış: 38.967,12 TL

Satış: 39.702,99 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.308,56 TL

Satış: 4.463,58 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.520,67 TL

Satış: 5.711,95 TL

Gremse Altın

Alış: 98.320,00 TL

Satış: 99.449,00 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLİYOR?

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler ve küresel faiz beklentilerini yakından takip etmesiyle baskı altında hareket ediyor. Ons altında görülen düşüş, yurt içinde gram altın başta olmak üzere diğer altın türlerinin fiyatlarına da aşağı yönlü yansıyor.