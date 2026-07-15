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Gram altın 6.098 TL'ye geriledi! Çeyrek altın 9.971 TL, Cumhuriyet altını 39.762 TL oldu. 15 Temmuz güncel altın fiyatları ve alış satış tablosu.

Altın fiyatları haftanın yeni günde yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle iç piyasada gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında da sınırlı düşüşler yaşanıyor.

15 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI

Ons Altın
Alış: 4.035,81 dolar
Satış: 4.036,64 dolar

Çeyrek altın fiyatı! 15 Temmuz güncel altın alış satış rakamları, Görsel 1

Gram Altın
Alış: 6.097,59 TL
Satış: 6.098,48 TL

Çeyrek altın fiyatı! 15 Temmuz güncel altın alış satış rakamları, Görsel 2

Çeyrek Altın
Alış: 9.756,15 TL
Satış: 9.971,02 TL

Çeyrek altın fiyatı! 15 Temmuz güncel altın alış satış rakamları, Görsel 3

Yarım Altın
Alış: 19.422,68 TL
Satış: 19.912,39 TL

Çeyrek altın fiyatı! 15 Temmuz güncel altın alış satış rakamları, Görsel 4

Tam Altın
Alış: 39.468,00 TL
Satış: 39.749,00 TL

Çeyrek altın fiyatı! 15 Temmuz güncel altın alış satış rakamları, Görsel 5

Cumhuriyet Altını
Alış: 39.024,58 TL
Satış: 39.762,11 TL

Çeyrek altın fiyatı! 15 Temmuz güncel altın alış satış rakamları, Görsel 6

Ata Altın
Alış: 40.596,24 TL
Satış: 41.661,95 TL

Ziynet Altını
Alış: 38.967,12 TL
Satış: 39.702,99 TL

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14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.308,56 TL
Satış: 4.463,58 TL

Çeyrek altın fiyatı! 15 Temmuz güncel altın alış satış rakamları, Görsel 7

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.520,67 TL
Satış: 5.711,95 TL

Çeyrek altın fiyatı! 15 Temmuz güncel altın alış satış rakamları, Görsel 8

Gremse Altın
Alış: 98.320,00 TL
Satış: 99.449,00 TL

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.094,90 6.095,78 % -0.52 09:51
Ons Altın / TL 189.582,36 189.659,84 % -0.51 10:06
Ons Altın / USD 4.031,36 4.031,97 % -0.5 10:06
Çeyrek Altın 9.751,84 9.966,59 % -0.52 09:51
Yarım Altın 19.442,73 19.933,19 % -0.52 09:51
Ziynet Altın 39.007,35 39.744,46 % -0.52 09:51
Cumhuriyet Altını 40.825,00 41.446,00 % 0.56 17:01
Tüm Altın Fiyatları

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLİYOR?

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler ve küresel faiz beklentilerini yakından takip etmesiyle baskı altında hareket ediyor. Ons altında görülen düşüş, yurt içinde gram altın başta olmak üzere diğer altın türlerinin fiyatlarına da aşağı yönlü yansıyor.

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