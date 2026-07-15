Gram altın 6.098 TL'ye geriledi! Çeyrek altın 9.971 TL, Cumhuriyet altını 39.762 TL oldu. 15 Temmuz güncel altın fiyatları ve alış satış tablosu.
Altın fiyatları haftanın yeni günde yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle iç piyasada gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında da sınırlı düşüşler yaşanıyor.
15 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI
Ons Altın
Alış: 4.035,81 dolar
Satış: 4.036,64 dolar
Gram Altın
Alış: 6.097,59 TL
Satış: 6.098,48 TL
Çeyrek Altın
Alış: 9.756,15 TL
Satış: 9.971,02 TL
Yarım Altın
Alış: 19.422,68 TL
Satış: 19.912,39 TL
Tam Altın
Alış: 39.468,00 TL
Satış: 39.749,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 39.024,58 TL
Satış: 39.762,11 TL
Ata Altın
Alış: 40.596,24 TL
Satış: 41.661,95 TL
Ziynet Altını
Alış: 38.967,12 TL
Satış: 39.702,99 TL
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.308,56 TL
Satış: 4.463,58 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.520,67 TL
Satış: 5.711,95 TL
Gremse Altın
Alış: 98.320,00 TL
Satış: 99.449,00 TL
ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLİYOR?
Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler ve küresel faiz beklentilerini yakından takip etmesiyle baskı altında hareket ediyor. Ons altında görülen düşüş, yurt içinde gram altın başta olmak üzere diğer altın türlerinin fiyatlarına da aşağı yönlü yansıyor.