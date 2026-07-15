Altın fiyatları son dönemde 4.000 dolar seviyesinin üzerinde yatay bir seyir izlerken, yatırım şirketi VanEck, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen değerli metalin uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimserliğini koruyor. VanEck Kıymetli Metaller Portföy Yöneticisi Imaru Casanova, altının son 12 ayın en güçlü performans gösteren varlıklarından biri olmaya devam ettiğini belirtirken, altın madenciliği hisselerinin ise daha da güçlü bir getiri sunduğunu ifade etti.

ALTIN SON 12 AYDA YÜZDE 22 YÜKSELDİ

VanEck'in yayımladığı değerlendirmeye göre, altın fiyatı Temmuz 2025'te yaklaşık 3.300 dolar seviyesinde işlem görürken, bugün 4.000 doların üzerinde bulunuyor. Böylece değerli metal son bir yılda yaklaşık yüzde 22 değer kazandı.

Aynı dönemde altın madenciliği hisseleri yaklaşık yüzde 46 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 22, geniş emtia endeksi ise yaklaşık yüzde 26 prim yaptı.

"KISA VADELİ DALGALANMALAR GÜRÜLTÜDEN İBARET"

Altın fiyatlarının enflasyon ve faiz beklentileri nedeniyle baskı altında kalabileceğini belirten Casanova, kısa vadeli hareketlerin yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini söyledi.

Casanova, "Altın fiyatlarındaki oynaklık ve son geri çekilme yatırımcıları endişelendiriyor olabilir. Ancak bizim görüşümüze göre kısa vadeli gürültünün ötesine bakmak önemli." ifadelerini kullandı.

VANECK: 2026 VE 2027 İÇİN ORTALAMA BEKLENTİ 4.700 DOLAR

Casanova, bazı finans kuruluşlarının yıl sonu altın tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini ancak uzun vadeli beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

VanEck'e göre piyasa konsensüsü, 2026 ve 2027 yıllarında altının ortalama ons fiyatının yaklaşık 4.700 dolar, 2028 ve 2029 yıllarında ise 4.000 doların üzerinde gerçekleşeceğine işaret ediyor.

GRAM ALTINDA HANGİ RAKAM DENK GELİYOR?

VanEck'in işaret ettiği 4.700 dolarlık ons altın beklentisi, mevcut seviyelere göre yaklaşık %16,5'lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Dolar/TL'nin mevcut seviyesini koruması halinde gram altın fiyatı da yaklaşık 7.100 TL seviyesine yükselebilir.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI ALTINI YENİDEN DESTEKLEYEBİLİR

Haziran ayında ABD'de enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte enflasyonun yavaşlamasına rağmen tüketici fiyatlarının hala Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğuna dikkat çeken Casanova, Fed'in uzun süre faizleri sabit tutmasının altın için olumlu bir ortam oluşturabileceğini söyledi.

Casanova, "Fed'in uzun süre faizleri değiştirmemesi zaman içinde reel faizlerin düşmesine hatta negatif seviyelere gerilemesine katkı sağlayabilir. Tarihsel olarak bu ortam altın için en olumlu dönemlerden biri olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

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