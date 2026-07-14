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ABD'de haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında açıklanmasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı. Enflasyon verisinin ardından altın, gümüş ve petrol fiyatları sert yükseldi.

ABD'de haziran ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre, haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 3,8 seviyesinde açıklanması bekleniyordu. Beklentilerin altında kalan veri, küresel piyasalarda fiyatlamaları hızla değiştirdi.

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Verinin ardından emtia piyasalarında yükseliş dikkat çekti.

TSİ 15.32 itibarıyla ons altın yüzde 2,35 artışla 4.095 dolara, gram altın ise yüzde 2,46 yükselişle 6.195 TL'ye çıktı.

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Gümüş fiyatlarında da güçlü yükseliş görüldü. Gram gümüş yüzde 3,41 değer kazanarak 90,03 TL'ye, ons gümüş ise yüzde 3,26 yükselişle 59,54 dolara ulaştı.

Enerji piyasasında da yükselişler öne çıktı. Ham petrol fiyatı yüzde 3,92 artışla 80,39 dolar seviyesine yükseldi.

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