ABD'de haziran ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre, haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 3,8 seviyesinde açıklanması bekleniyordu. Beklentilerin altında kalan veri, küresel piyasalarda fiyatlamaları hızla değiştirdi.

Verinin ardından emtia piyasalarında yükseliş dikkat çekti.

TSİ 15.32 itibarıyla ons altın yüzde 2,35 artışla 4.095 dolara, gram altın ise yüzde 2,46 yükselişle 6.195 TL'ye çıktı.

Gümüş fiyatlarında da güçlü yükseliş görüldü. Gram gümüş yüzde 3,41 değer kazanarak 90,03 TL'ye, ons gümüş ise yüzde 3,26 yükselişle 59,54 dolara ulaştı.

Enerji piyasasında da yükselişler öne çıktı. Ham petrol fiyatı yüzde 3,92 artışla 80,39 dolar seviyesine yükseldi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.