ABD'nin en büyük bankaları JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Üç banka da geçen yılın aynı dönemine göre net kârını artırırken, yüksek faiz ortamı, yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki canlanma ve güçlü işlem hacimleri bilançoları destekledi.

JPMORGAN'IN KÂRI 21,2 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase, ikinci çeyrekte güçlü bir performans sergiledi.

Şirketin:

Net kârı: 14,99 milyar dolardan 21,2 milyar dolara

Hisse başına kârı: 5,24 dolardan 7,70 dolara yükseldi.

Birleşme ve satın alma işlemleri ile halka arz piyasasındaki hareketlilik, yatırım bankacılığı gelirlerini destekledi. Dealogic verilerine göre bankanın yatırım bankacılığı ücret gelirleri yıllık bazda %30 arttı.

WELLS FARGO'DA FAİZ GELİRLERİ ÖNE ÇIKTI

Wells Fargo da ikinci çeyrekte kârlılığını artıran bankalar arasında yer aldı.

Bankanın:

Net kârı: 5,49 milyar dolardan 6,41 milyar dolara

Hisse başına kârı: 1,60 dolardan 2 dolara yükseldi.

Net faiz geliri ise yıllık bazda %5 artışla 12,32 milyar dolara ulaştı.

Kredi ve mevduat faizleri arasındaki marjın korunması, bankanın finansal performansını destekleyen başlıca unsur oldu.

BANK OF AMERICA İŞLEM HACİMLERİYLE BÜYÜDÜ

Bank of America da piyasalardaki oynaklığın etkisiyle güçlü bir çeyrek geçirdi.

Bankanın:

Net kârı: 7,2 milyar dolardan 9,1 milyar dolara

Hisse başına kârı: 0,90 dolardan 1,21 dolara çıktı.

Artan işlem hacimleri ve yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki toparlanma, bankanın gelirlerini yukarı taşıdı.

YÜKSEK FAİZ BANKALARA DESTEK VERDİ

İkinci çeyrek sonuçları, ABD bankacılık sektörünün yüksek faiz ortamından faydalanmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Yatırım bankacılığı işlemlerindeki artış, birleşme ve satın alma faaliyetlerindeki toparlanma ile piyasalardaki oynaklığın artırdığı işlem hacimleri, büyük bankaların kârlılığına olumlu yansıdı.