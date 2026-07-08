ABD teknoloji borsası Nasdaq-100'de işlem görmeye başlayan SpaceX, ilk işlem gününde yatırımcıları şaşırttı. Şirket hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kaybederek halka arz fiyatı olan 150 doların altına geriledi. Aynı gün Tesla hisselerinde görülen yüzde 4'ü aşan düşüşle birlikte Elon Musk'ın serveti yalnızca bir günde 58,2 milyar dolar azaldı.

SPACEX İLK İŞLEM GÜNÜNDE YÜZDE 7 GERİLEDİ

Rekor ilgi gören halka arzın ardından SpaceX hisseleri, Nasdaq-100'deki ilk işlem gününde satış baskısıyla karşılaştı.

Hisselerin yaklaşık yüzde 7 değer kaybetmesiyle halka arz taban fiyatı olan 150 doların altı görüldü.

MUSK'IN SERVETİ 941 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

SpaceX ve Tesla hisselerindeki düşüşün ardından Elon Musk'ın net servetinde 58,2 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

Musk'ın toplam serveti 941,2 milyar dolara gerilerken, geçen ay ulaştığı 1,45 trilyon dolarlık zirve seviyesine göre kayıp 500 milyar doları aştı.

WALL STREET YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ KORUYOR

Hisselerdeki sert geri çekilmeye rağmen yatırım bankaları SpaceX'e ilişkin olumlu beklentilerini sürdürüyor.

JPMorgan, yayımladığı değerlendirmede SpaceX'in vizyonunun bugüne kadar görülen şirketlerin ötesinde olduğunu belirtirken, Raymond James şirketi "yeni nesil endüstriyel altyapının temel platformu" olarak nitelendirdi.

HEDEF FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yatırım kuruluşlarının SpaceX için açıkladığı hedef fiyatlar ise mevcut seviyelerin oldukça üzerinde bulunuyor.