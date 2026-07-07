Ankara'da ev sahipliği yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye-ABD ilişkilerinde ve finans piyasalarında tarihi bir kırılma noktasına sahne oluyor.

Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili görüşmesinden çıkan "CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız" açıklaması, piyasalarda doping etkisi yarattı. Gün ortasına kadar yatay seyreden Borsa İstanbul, bu kritik mesajla birlikte sert bir yükseliş grafiği çizdi.

BEŞTEPE'DE F-35 MESAJLARI

Zirve kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından savunma sanayisine yönelik net mesajlar verirken, yaptırımlar konusunda şu tarihi çıkışı yaptı:

"F-35 konusunda bir karar vereceğiz. Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz. Dostlarımıza yaptırım uygulamayı biz de istemiyoruz, CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız. Türkiye birçoğundan daha sadık bir müttefik oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise F-35 dosyasının yeni bir konu olmadığını vurgulayarak, "Biz 5 uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır, bu zirveden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Liderler ayrıca İran ile ilişkiler ve Gazze'de barışın tesisi konularını da masaya yatırdıklarını belirtti.

BORSA GÜNE KARIŞIK BAŞLADI, MÜJDEYLE YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında Borsa İstanbul, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasıyla Orta Doğu'da tırmanan gerilimin gölgesinde karışık bir seyir izliyordu.

• Sabah Açılışı: BIST 100 endeksi, küresel tedirginliklerin etkisiyle güne yüzde 0,12 düşüşle 14.407,91 puandan başladı.

• Gün Ortası: Saat 13:00 itibarıyla sınırlı bir toparlanma gösteren endeks, yüzde 0,04 artışla 14.429,91 puana yükseldi ve ilk yarıyı 69,1 milyar liralık işlem hacmiyle kapattı.

Ankara'dan gelen "Yaptırımları kaldıracağız" açıklamasıyla birlikte borsada ibre tamamen yukarı döndü.

Alımların hız kazanmasıyla yükseliş oranı yüzde 1’i aşarken, saat 16:20 itibarıyla BIST 100 endeksi direnç seviyelerini kırarak 14.590 puana kadar çıktı. Bankacılık ve holding endeksleri de bu yükselişe öncülük etti.

ANALİSTLERİN GÖZÜ DİRENÇ SEVİYELERİNDE

Analistler, NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olduğunu dün sabahtan itibaren öngörüyordu.

Trump'ın siyasi irade beyanının ardından teknik açıdan güçlenen BIST 100 endeksinde, daha önce direnç olarak görülen 14.500 ve 14.600 seviyelerinin artık güçlü birer destek konumuna gelmeye başladığı, yükseliş trendinin sürmesi halinde ise 14.700 puanın yeni hedef olabileceği belirtiliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 400 17.676.549.277,75 % -0.44 16:26 THYAO 351.5 17.549.913.627,25 % 1.3 16:26 ASTOR 333.25 11.833.552.955,25 % 4.96 16:26 AKBNK 74.15 5.877.262.474,90 % 0.88 16:26 SASA 2.34 5.529.664.899,77 % 0 16:26 Tüm Hisseler

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