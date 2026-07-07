Son 3 ayın en çok kazandıran teknoloji hisseleri belli oldu. 20 bin, 50 bin ve 100 bin TL yatıranların parası ne kadar oldu? İşte detaylı liste!
Teknoloji sektörü son 3 ayda Borsa İstanbul'un en dikkat çeken sektörlerinden biri oldu. Dijital dönüşüm, yapay zeka, savunma teknolojileri ve yazılım şirketlerine yönelik ilginin artmasıyla birlikte birçok teknoloji hissesi yatırımcısına yüksek getiri sağladı.
Son 3 aylık verilere göre bazı hisseler yüzde 100'e yaklaşan hatta aşan yükselişler kaydederken, listede yer alan 9 teknoloji hissesinin tamamı yüzde 40'ın üzerinde prim yaptı.
Peki son 3 ayın en çok kazandıran teknoloji hisselerine yatırım yapanlar bugün ne kadar kazandı?
20 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?
|Hisse
|Getiri
|Kaça Katladı?
|20.000 TL Bugün
|ODINE
|%103,85
|2,04 kat
|40.770 TL
|EMPAE
|%93,28
|1,93 kat
|38.656 TL
|DOFRB
|%65,86
|1,66 kat
|33.172 TL
|ARDYZ
|%59,33
|1,59 kat
|31.866 TL
|PKART
|%58,34
|1,58 kat
|31.668 TL
50 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?
|Hisse
|Getiri
|Kaça Katladı?
|50.000 TL Bugün
|ODINE
|%103,85
|2,04 kat
|101.925 TL
|EMPAE
|%93,28
|1,93 kat
|96.640 TL
|DOFRB
|%65,86
|1,66 kat
|82.930 TL
|ARDYZ
|%59,33
|1,59 kat
|79.665 TL
|PKART
|%58,34
|1,58 kat
|79.170 TL
100 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?
|Hisse
|Getiri
|Kaça Katladı?
|100.000 TL Bugün
|ODINE
|%103,85
|2,04 kat
|203.850 TL
|EMPAE
|%93,28
|1,93 kat
|193.280 TL
|DOFRB
|%65,86
|1,66 kat
|165.860 TL
|ARDYZ
|%59,33
|1,59 kat
|159.330 TL
|PKART
|%58,34
|1,58 kat
|158.340 TL
Not: Hesaplamalar son 3 aylık fiyat değişimleri esas alınarak teorik olarak hazırlanmıştır. Komisyon, vergi ve diğer işlem maliyetleri dikkate alınmamıştır.
2 KAT KAZANDIRAN TEKNOLOJİ HİSSESİ!
Son 3 aylık performansa göre Odine Teknoloji (ODINE) hissesi yüzde 103,85 yükselerek yatırımcısının parasını 2,04 katına çıkardı ve listenin zirvesinde yer aldı.
Son 3 ayda zirvedeki teknoloji hissesine (ODINE) 100 bin TL yatıran bir yatırımcının parası 203 bin 850 TL'ye yükselirken, bu tutar yaklaşık 7,3 aylık net asgari ücrete denk geliyor.
Onu yüzde 93,28 getiriyle Empa Elektronik (EMPAE) takip ederken, Dof Robotik (DOFRB) yüzde 65,86 yükselişle üçüncü sıraya yerleşti.
Listede yer alan 9 teknoloji hissesinin tamamı son 3 ayda yatırımcısına yüzde 40'ın üzerinde kazanç sağladı.
SON 3 AYIN KAZANDIRAN TEKNOLOJİ HİSSELERİ
|Sıra
|Hisse
|Getiri
|Kaça Katladı?
|1
|ODINE
|%103,85
|2,04 kat
|2
|EMPAE
|%93,28
|1,93 kat
|3
|DOFRB
|%65,86
|1,66 kat
|4
|ARDYZ
|%59,33
|1,59 kat
|5
|PKART
|%58,34
|1,58 kat
|6
|ATATP
|%51,62
|1,52 kat
|7
|DGATE
|%47,89
|1,48 kat
|8
|VBTYZ
|%44,07
|1,44 kat
|9
|MTRKS
|%40,12
|1,40 kat
TEKNOLOJİ HİSSELERİ NEDEN YÜKSELİYOR?
Yapay zeka yatırımları, dijital dönüşüm projeleri, savunma sanayii, otomasyon ve yazılım sektörüne yönelik artan ilgi teknoloji hisselerine olan talebi desteklemeye devam ediyor.
Bununla birlikte, teknoloji hisselerinde yaşanan hızlı yükselişlerin ardından şirketlerin finansal sonuçları, yeni iş anlaşmaları ve büyüme performansları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.