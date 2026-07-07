Teknoloji sektörü son 3 ayda Borsa İstanbul'un en dikkat çeken sektörlerinden biri oldu. Dijital dönüşüm, yapay zeka, savunma teknolojileri ve yazılım şirketlerine yönelik ilginin artmasıyla birlikte birçok teknoloji hissesi yatırımcısına yüksek getiri sağladı.

Son 3 aylık verilere göre bazı hisseler yüzde 100'e yaklaşan hatta aşan yükselişler kaydederken, listede yer alan 9 teknoloji hissesinin tamamı yüzde 40'ın üzerinde prim yaptı.

Peki son 3 ayın en çok kazandıran teknoloji hisselerine yatırım yapanlar bugün ne kadar kazandı?

20 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

Hisse Getiri Kaça Katladı? 20.000 TL Bugün ODINE %103,85 2,04 kat 40.770 TL EMPAE %93,28 1,93 kat 38.656 TL DOFRB %65,86 1,66 kat 33.172 TL ARDYZ %59,33 1,59 kat 31.866 TL PKART %58,34 1,58 kat 31.668 TL

50 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

Hisse Getiri Kaça Katladı? 50.000 TL Bugün ODINE %103,85 2,04 kat 101.925 TL EMPAE %93,28 1,93 kat 96.640 TL DOFRB %65,86 1,66 kat 82.930 TL ARDYZ %59,33 1,59 kat 79.665 TL PKART %58,34 1,58 kat 79.170 TL

100 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

Hisse Getiri Kaça Katladı? 100.000 TL Bugün ODINE %103,85 2,04 kat 203.850 TL EMPAE %93,28 1,93 kat 193.280 TL DOFRB %65,86 1,66 kat 165.860 TL ARDYZ %59,33 1,59 kat 159.330 TL PKART %58,34 1,58 kat 158.340 TL

Not: Hesaplamalar son 3 aylık fiyat değişimleri esas alınarak teorik olarak hazırlanmıştır. Komisyon, vergi ve diğer işlem maliyetleri dikkate alınmamıştır.

2 KAT KAZANDIRAN TEKNOLOJİ HİSSESİ!

Son 3 aylık performansa göre Odine Teknoloji (ODINE) hissesi yüzde 103,85 yükselerek yatırımcısının parasını 2,04 katına çıkardı ve listenin zirvesinde yer aldı.

Son 3 ayda zirvedeki teknoloji hissesine (ODINE) 100 bin TL yatıran bir yatırımcının parası 203 bin 850 TL'ye yükselirken, bu tutar yaklaşık 7,3 aylık net asgari ücrete denk geliyor.

Onu yüzde 93,28 getiriyle Empa Elektronik (EMPAE) takip ederken, Dof Robotik (DOFRB) yüzde 65,86 yükselişle üçüncü sıraya yerleşti.

Listede yer alan 9 teknoloji hissesinin tamamı son 3 ayda yatırımcısına yüzde 40'ın üzerinde kazanç sağladı.

SON 3 AYIN KAZANDIRAN TEKNOLOJİ HİSSELERİ

Sıra Hisse Getiri Kaça Katladı? 1 ODINE %103,85 2,04 kat 2 EMPAE %93,28 1,93 kat 3 DOFRB %65,86 1,66 kat 4 ARDYZ %59,33 1,59 kat 5 PKART %58,34 1,58 kat 6 ATATP %51,62 1,52 kat 7 DGATE %47,89 1,48 kat 8 VBTYZ %44,07 1,44 kat 9 MTRKS %40,12 1,40 kat

TEKNOLOJİ HİSSELERİ NEDEN YÜKSELİYOR?

Yapay zeka yatırımları, dijital dönüşüm projeleri, savunma sanayii, otomasyon ve yazılım sektörüne yönelik artan ilgi teknoloji hisselerine olan talebi desteklemeye devam ediyor.

Bununla birlikte, teknoloji hisselerinde yaşanan hızlı yükselişlerin ardından şirketlerin finansal sonuçları, yeni iş anlaşmaları ve büyüme performansları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

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