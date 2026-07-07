Orzaks İlaç'ın (ORZAX) payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. 69 TL'den halka arz edilen hisse, ilk işlem gününde yüzde 10 yükselerek 75,90 TL ile tavan fiyata ulaştı.

ORZAX HİSSESİ İLK GÜNDE TAVAN OLDU

Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (ORZAX) payları bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

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69 TL sabit fiyatla halka arz edilen ORZAX hissesi, açılışın hemen ardından alıcılı bir seyir izleyerek yüzde 10 yükseldi. Hisse, 75,90 TL seviyesine ulaşarak günlük fiyat tavanından işlem görmeye başladı.

İŞ YATIRIM ALDI TERA SATTI

Orzaks İlaç (ORZAX) hissesi Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde tavan fiyattan işlem görürken, saat 10.40 itibarıyla en fazla alım ve satım yapan aracı kurumlar da netleşti.

İş Yatırım alım tarafında ilk sırada yer alırken, satış tarafında TERA öne çıktı.

EN ÇOK NET ALIM YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum Net lot İş Yatırım 2.215.329 İnfo Yatırım 1.372.699 Deniz Yatırım 836.727 Vakıf Yatırım 698.842 Yapı Kredi Yatırım 592.441

EN ÇOK NET SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum Net lot TERA Yatırım -4.227.288 A1 Capital -1.570.455 Pusula Menkul -494.592 Bulls Yatırım -445.292 Halk Yatırım -400.075

HALKA ARZA YOĞUN TALEP GELMİŞTİ

ORZAX halka arzında yatırımcılardan yoğun talep gelmişti. Halka arza 973 bin 805 bireysel yatırımcı katılırken, yurt içi bireysel yatırımcılara hesap başına en fazla 36-37 lot pay dağıtımı yapılmıştı.

Toplam 52,5 milyon adet payın satışa sunulduğu halka arzda filtrelenmemiş verilere göre talep, halka arz büyüklüğünün 4,6 katına ulaşmıştı. Yurt içi kurumsal yatırımcılar ise kendilerine ayrılan tahsisatın 11 katı talep göndermişti.

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