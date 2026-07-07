Türkiye'nin köklü karton üreticilerinden Kartonsan'da (KARTN) ortaklık yapısını değiştirecek önemli bir satış anlaşması imzalandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket sermayesinin yüzde 77,21'ini temsil eden payların Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e devri için Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı. Satış bedeli ise 72 milyon dolar olarak açıklandı.

YÜZDE 77,21'LİK HİSSE SATILIYOR

KAP açıklamasına göre, Kartonsan'ın 75 milyon lira ödenmiş sermayesinde;

Pak Holding A.Ş.

Asil Holding A.Ş.

Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.

bünyesinde bulunan toplam yüzde 77,21 oranındaki payın satışına karar verildi.

Söz konusu payların Hasan Peker ile Aydın Veli Serin arasında eşit şekilde paylaşılması planlanıyor. Böylece iki yatırımcının da şirket sermayesindeki payı yaklaşık yüzde 38,605 seviyesinde olacak.

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SATIŞ BEDELİ 72 MİLYON DOLAR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, pay satışına ilişkin toplam bedelin 72 milyon dolar olarak belirlendiği bildirildi. Satış tutarının, sözleşmede yer alan kapanış düzeltmelerine tabi olacağı ifade edildi.

SÜREÇ KAPANIŞ ŞARTLARININ ARDINDAN TAMAMLANACAK

KAP açıklamasında, hisse devrinin Pay Alım Satım Sözleşmesi'nde yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından resmiyet kazanacağı belirtildi.

Pay devirlerinin kesinleşmesinin ardından ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) kapsamında zorunlu pay alım teklifine ilişkin gerekli açıklamaların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

59 YILLIK ŞİRKETTE YENİ DÖNEM

1967 yılında faaliyetlerine başlayan Kartonsan, Türkiye'nin önde gelen karton üreticileri arasında yer alıyor. Çoğunluk hisselerinin devrinin tamamlanmasıyla birlikte şirkette yeni ortaklık yapısına geçilmiş olacak.

KARTN HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Haberin ardından KARTN hissesi yüzde 3,35 düşüşle 176,00 TL seviyesinde seyrediyor.

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