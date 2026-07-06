ASELSAN (ASELS), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) gelecekteki savunma mimarisini şekillendirecek stratejik çözüm ortağı konumuna yükseldi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki amiral gemisi, NATO müttefikleri için hayati önem taşıyan Dost Düşman Tanıma (IFF) ihalesinde, bu ürünü daha önce pazara tek kaynak olarak sunan küresel bir savunma devini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Geliştirilen yerli ve milli Portatif IFF Sorgulayıcı IDENTA 4000I için çerçeve sözleşme imzalandı.

TESLİMAT YAKIN

NATO ülkelerine yönelik ilk teslimatların birkaç ay içinde başlaması planlanıyor.

Bu başarı, ittifak üyesi ülkelerin gelecekteki tüm IFF ihtiyaçlarında ilk adres olarak ASELSAN’ı seçmesinin önünü açtı.

5 ŞİRKETTEN BİRİ OLDU

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), ittifakın geleceğini yakından ilgilendiren Modüler Hava Savunma Konsept Aşaması için dünya genelinde sadece 5 şirket seçti. ASELSAN, bu stratejik çalışmada küresel elitlerin arasında yer almayı başardı.

Şirket, NATO'nun uzun vadeli hava savunma mimarisini kurmak üzere şu dünya devleriyle birlikte masaya oturacak:

• Airbus

• Lockheed Martin UK

• Raytheon

• Thales LAS

• ASELSAN

POLONYA İLE 410 MİLYON DOLARLIK DEV SÖZLEŞME

ASELSAN'ın NATO standartlarındaki başarısı, üye ülkelerle yapılan ikili ticari anlaşmalarla da taçlanıyor. Son olarak Polonya ile 410 milyon dolarlık dev bir sözleşmeye imza atan şirket; bölgedeki gücünü artırdı.

Polonya ve Romanya'da yerel şirketleri bulunan ASELSAN, yakın dönemde radar, elektronik harp, haberleşme sistemleri ve anti-drone teknolojilerinde yüksek montanlı ihracat başarılarına imza attı.

Geçtiğimiz nisan ayında ASELSAN tesislerini bizzat ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, şirketin küresel savunma ekosistemindeki ve ittifaktaki kritik rolüne özel olarak dikkat çekmişti.

Önümüzdeki süreçte bu iş birliğinin, Türkiye'nin gururu ÇELİKKUBBE bileşenleri ve İHA faydalı yükleri özelinde daha da derinleşmesi bekleniyor.

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