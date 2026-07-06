HSBC, TAV Havalimanları (TAVHL) ve Pegasus (PGSUS) hisseleri için hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Aracı kurum, her iki hisse için de "al" tavsiyesini korurken, mevcut fiyatlara göre yüzde 35'in üzerinde prim potansiyeli öngördü.
HSBC, havacılık sektöründe işlem gören TAV Havalimanları (TAVHL) ve Pegasus (PGSUS) hisselerine ilişkin yeni hedef fiyat raporunu yayımladı.
Aracı kurum, her iki şirket için hedef fiyatını aşağı yönlü güncellerken, hisselere yönelik "al" tavsiyesini değiştirmedi.
TAV HAVALİMANLARI İÇİN HEDEF FİYAT 380 TL
HSBC, TAV Havalimanları hissesi için hedef fiyatını 410,00 TL'den 380,00 TL'ye düşürdü.
TAVHL hissesi son olarak 274,25 TL seviyesinden işlem görürken, yeni hedef fiyat mevcut seviyeye göre yüzde 38,56 prim potansiyeline işaret etti.
PEGASUS İÇİN HEDEF FİYAT 240 TL
Pegasus hissesi için ise hedef fiyat 290,00 TL'den 240,00 TL'ye indirildi.
PGSUS hissesi 177,00 TL seviyesinden işlem görürken, HSBC'nin yeni hedef fiyatı hisse için yüzde 35,59 prim potansiyeli öngörüyor.
|Hisse
|Hedef Fiyat
|Son Fiyat
|Tavsiye
|Prim Potansiyeli
|TAVHL
|380,00 TL
|274,25 TL
|Al
|%38,56
|PGSUS
|240,00 TL
|177,00 TL
|Al
|%35,59
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