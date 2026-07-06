HSBC, havacılık sektöründe işlem gören TAV Havalimanları (TAVHL) ve Pegasus (PGSUS) hisselerine ilişkin yeni hedef fiyat raporunu yayımladı.

Aracı kurum, her iki şirket için hedef fiyatını aşağı yönlü güncellerken, hisselere yönelik "al" tavsiyesini değiştirmedi.

TAV HAVALİMANLARI İÇİN HEDEF FİYAT 380 TL

HSBC, TAV Havalimanları hissesi için hedef fiyatını 410,00 TL'den 380,00 TL'ye düşürdü.

TAVHL hissesi son olarak 274,25 TL seviyesinden işlem görürken, yeni hedef fiyat mevcut seviyeye göre yüzde 38,56 prim potansiyeline işaret etti.

PEGASUS İÇİN HEDEF FİYAT 240 TL

Pegasus hissesi için ise hedef fiyat 290,00 TL'den 240,00 TL'ye indirildi.

PGSUS hissesi 177,00 TL seviyesinden işlem görürken, HSBC'nin yeni hedef fiyatı hisse için yüzde 35,59 prim potansiyeli öngörüyor.

Hisse Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli TAVHL 380,00 TL 274,25 TL Al %38,56 PGSUS 240,00 TL 177,00 TL Al %35,59

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