Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin (BIST: SASA) şarta bağlı tahsisli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen yeni paylara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre 5 milyar 461 milyon 52 bin 631,58 TL nominal değerli pay, 6 Temmuz 2026 itibarıyla borsada işlem gören statüde ihraç edildi.

MKK'DAN SASA AÇIKLAMASI

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre, SASA Polyester'in gerçekleştirdiği şarta bağlı tahsisli sermaye artırımı kapsamında oluşturulan 5.461.052.631,58 TL nominal değerli kaydi bakiye (ISIN: TRASASAW91E4), şirketin talebi üzerine 6 Temmuz 2026 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edildi.

SPK GEÇEN HAFTA ONAY VERMİŞTİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SASA'nın şarta bağlı sermaye artırımı başvurusunu 1 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/43 sayılı Bülteni ile onaylamıştı.

Onay kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi;

47.040.878.514,69 TL'den

52.501.931.146,27 TL'ye yükseltildi.

YENİ PAYLAR İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

MKK açıklamasıyla birlikte sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen 5,46 milyar TL nominal değerli yeni paylar, 6 Temmuz 2026 itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören statü kazandı.

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