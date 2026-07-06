Yılın ilk aylarında Borsa İstanbul macerasına başlayan ve yatırımcıların yakından takip ettiği Meysu Gıda (MEYSU), 9 Haziran'da gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan temettü kararını yarın hayata geçiriyor. Toplamda brüt 43,5 milyon TL nakit kâr payı dağıtacak olan şirketin hak kullanım süreci yarın resmen başlıyor.

Meysu Gıda ortakları, ellerinde bulundurdukları her bir hisse senedi için belirlenen oranlarda nakit ödeme alacak. Şirket tarafından açıklanan detaylı temettü tablosu şu şekilde:

Hisse Başına Brüt Temettü Hisse Başına Net Temettü Temettü Verimliliği 0,0500 TL 0,0425 TL Yüzde 0,31

HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Temettü ödemelerinde borsanın standart takas kuralları geçerli olacak.

• Hak Kullanım Tarihi: 7 Temmuz 2026 Salı (Bu tarihe portföyünde MEYSU hissesi ile giren veya gün içinde hisseyi elinde tutan tüm yatırımcılar kardan pay almaya hak kazanacak).

• Hesaplara Geçiş Tarihi: T+2 kuralı uyarınca, nakit bakiyeler 9 Temmuz 2026 Perşembe günü yatırımcıların aracı kurum veya banka hesaplarına serbest nakit olarak aktarılacak.

Temettü dağıtıldığı gün (yarın), şirketin borsadaki hisse fiyatı, hisse başına dağıtılan brüt temettü miktarı olan 0,05 TL kadar düşerek seansa başlayacaktır.

Portföyünde hisse olan yatırımcıların ekstra bir başvuru yapmasına gerek kalmadan ödemeler otomatik olarak hesaplarına yansıtılacaktır.

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