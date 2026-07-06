Satışın, şirketin borcunu azaltma ve daha yüksek getirili projelere odaklanma stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

İngiliz enerji şirketi BP, Kanada açıklarında bulunan Bay du Nord petrol projesindeki yüzde 37,2'lik hissesini Equinor'a satmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satışın tamamlanmasının ardından Equinor, Bay du Nord petrol projesinin tek sahibi olacak.

PORTFÖYÜNÜ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

BP, söz konusu hisse satışının şirketin kârlılığını artırma, borç yükünü azaltma ve sermayesini daha yüksek getiri sağlayan petrol ve doğal gaz projelerine yönlendirme hedefi doğrultusunda yürüttüğü portföy dönüşüm stratejisinin bir parçası olduğunu bildirdi.

Taraflar, satış işleminin mali koşullarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

İLK ÜRETİM 2031'DE PLANLANIYOR

Equinor'un, Bay du Nord petrol projesinde ilk üretimi 2031 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Projeye yapılacak toplam yatırımın ise yaklaşık 9,8 milyar dolar seviyesinde olmasının beklendiği ifade edildi.

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