Ekonomi yönetiminin rezerv biriktirme ve finansal istikrarı güçlendirme stratejisinde haziran ayında yaşanan kayıplar, temmuz ayının ilk haftasında hızla telafi edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) analitik bilanço verileri üzerinden yapılan piyasa hesaplamaları, rezerv cephesinde son dönemlerin en büyük haftalık artışlarından birine işaret ediyor.

TEK HAFTADA 149,2 MİLYAR DOLARDAN 159,9 MİLYAR DOLARA

Haziran ayının son haftasında (26 Haziran) 149,2 milyar dolar seviyesine kadar geri çekilen toplam rezervler, 3 Temmuz ile sona eren bir haftalık işlem döneminde adeta vites yükseltti. Yaklaşık 10,7 milyar dolarlık güçlü bir artış kaydeden toplam rezervlerin, 159,9 milyar dolara tırmandığı hesaplandı.

TCMB toplam rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra dalgalı ve aşağı yönlü bir grafik çizmişti. Özellikle haziran ayında bu baskı daha net hissedildi:

• Mayıs Sonu: Rezervler 160 milyar dolar seviyelerinde dengedeydi.

• Haziran Dönemi: Takip eden 4 haftalık süreçte yaklaşık 11 milyar dolarlık erimeyle 149,2 milyar dolara kadar dip yapıldı.

• 3 Temmuz Haftası: Gerçekleşen 10,7 milyar dolarlık son atakla, haziran ayında kaybedilen rezervlerin neredeyse tamamı tek bir haftada geri kazanılmış oldu.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:30'DA

Piyasa aktörleri ve ekonomistler tarafından hesaplanan bu güçlü yükselişin ardından, gözler Merkez Bankası'nın yayımlayacağı resmi istatistiklere çevrildi.

TCMB, 3 Temmuz haftasına ait kesinleşmiş haftalık para ve banka istatistiklerini 9 Temmuz Perşembe günü saat 14:30'da kamuoyu ile paylaşacak. Resmi verilerin de bu hesaplamaları teyit etmesi durumunda, piyasalardaki güven ikliminin ve TL varlıklara olan talebin pozitif desteklenmesi bekleniyor.