1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde "borsa dışında" (sabit fiyatla talep toplama) yöntemiyle yatırımcılardan talep toplayan İsvea Seramik, Kotasyon Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca resmi olarak kota alındı.

Şirketin toplam 280 milyon TL nominal değerli sermayesini temsil eden paylar arasından halka arzı gerçekleştirilen 67.000.000 TL nominal değerli kısım, 10 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla kapılarını yatırımcılara açacak.

Seramik ve banyo ürünleri sektörünün köklü oyuncusu, Borsa İstanbul bünyesindeki işlemlerine Ana Pazar’da başlayacak.

BAZ FİYAT VE EMİR LİMİTLERİ NETLEŞTİ

KAP açıklamasında, ilk işlem günü tahtada geçerli olacak referans değerler de paylaşıldı. Buna göre İsvea Seramik payları, 20,9 TL baz fiyat ile borsa serüvenine merhaba diyecek.

Piyasada "ISVEA" kodu altında ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görecek olan hisselerde, açılış dönemi oynaklığını kontrol altında tutabilmek ve dengeli bir fiyat oluşumu sağlamak amacıyla uygulanacak maksimum emir değeri ise 1.000.000 TL olarak belirlendi.

Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan İsvea Seramik’in, haftanın son işlem gününde sergileyeceği ilk gün performansı borsa kulislerinde şimdiden merakla bekleniyor.

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