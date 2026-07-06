Yılın ilk yarısında toplam 16 şirket paylarını halka arz ederek Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Güçlü yatırımcı ilgisinin devam ettiği bu dönemde, toplam halka arz büyüklüğü 24,6 milyar TL’ye ulaşırken, borsa genelinde işlem gören şirket sayısı haziran sonu itibarıyla 606’ya yükseldi.

Matriks Haber’in 30 Haziran 2026 kapanış fiyatlarını baz alarak derlediği verilere göre ilk altı ayda halka arz edilen 16 şirketten 14'ü yatırımcısına kazandırırken, sadece 2 şirket halka arz fiyatının altında kaldı.

ZİRVE NETCAD’İN

Yılın ilk yarısında yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan şirket, teknoloji sektöründen geldi.



• Şampiyon NETCD: İlk işlem gününden 30 Haziran kapanışına kadar yaklaşık yüzde 185,8 değer kazanan Netcad Yazılım (NETCD), ilk altı ayın en çok kazandıran halka arzı oldu.

• GYO Yarışı: Gayrimenkul yatırım ortaklıkları da podyumu bırakmadı. Savur GYO (SVGYO) yaklaşık yüzde 173,5 getiriyle ikinci sırada yer alırken, Z GYO (ZGYO) yaklaşık yüzde 149,2 yükselişle üçüncü sıraya yerleşti.

İKİNCİ ÇEYREKTE PERFORMANSLAR SINIRLI KALDI

Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka açılırken, nisan ve mayıs aylarını kapsayan ikinci çeyrekte sadece 2 şirket podyuma çıktı.

Haziran ayında ise yeni bir halka arz gerçekleşmedi. İkinci çeyrekte açılan şirketlerin performanslarının ilk çeyreğe göre daha sınırlı kalması dikkat çekti:

• Ekinciler Demir ve Çelik (EKDMR): 22 Mayıs'ta 45 TL fiyatla işlemlere başlayan şirket, dönem sonuna kadar yüzde 42,44 yükseliş göstererek ikinci çeyreğin tesellisi oldu. (Arz büyüklüğü: 2,34 milyar TL)

• Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO): 9 Nisan'da 21 TL ile işlem görmeye başlayan ve 3,71 milyar TL ile büyük bir arza imza atan şirket, beklentilerin altında kaldı. AAGYO, 30 Haziran itibarıyla halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 23,16 değer kaybetti.

YATIRIMCI SAYISI ARTIYOR

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından açıklanan 30 Haziran 2026 verileri, sermaye piyasalarındaki tarihi büyüklüğü gözler önüne serdi:

• Toplam Piyasa Değeri: 36,04 trilyon TL

• Pay Senedi Piyasa Değeri: 22,51 trilyon TL

• Toplam Yatırımcı Sayısı: 38,71 milyon (Bakiyeli yatırımcı: 10,91 milyon)

• Pay Senedi Yatırımcı Sayısı: 6 milyon 760 bin 628

• Halka Arz Bilançosu: İlk yarıdaki arzlara toplam 12,38 milyon yatırımcı katılırken, elde edilen toplam hasılat 26,11 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

TEMMUZ AYINDA HALKA ARZLAR HIZLANDI

İlk yarının durgun geçen haziran ayının ardından, temmuz ayı ile birlikte halka arz takvimi adeta patlama yaşadı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği ve temmuzda işlem görmeye başlayacak 8 şirket ile piyasa yeniden hareketlendi.

• Beta Enerji (BETAE): 1 Temmuz'da 40 TL ile işlemlere başladı. 2,43 milyar TL'lik arza tam 14 kat talep geldi.

• Orzaks İlaç (ORZAX): 29 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde talep topladı, arz büyüklüğü 3,6 milyar TL oldu.

• Golda Gıda (GOLDA): 1-2 Temmuz'da talep topladı ve 805 milyon TL büyüklükle arzı tamamladı.

• İsvea Seramik: 1-3 Temmuz tarihleri arasında talep toplama sürecini bitirdi.

• Soho Giyim (SOHOE): Yaklaşık 1,5 milyar TL'lik arzını tamamlayarak 6 Temmuz Pazartesi (bugün) itibarıyla borsaya merhaba dedi.

Ekim Turizm (EKIM): Kamuoyunda daha çok operasyonel filo kiralama markası Intercity adıyla bilinen şirket, 3 Temmuz'da talep toplama işlemlerini tamamladı.

• Saat ve Saat (SSAAT): SPK'dan onay alan şirket, 56 TL fiyatla 6-7-8 Temmuz tarihlerinde talep toplayacak.

• Şa-Ra Enerji: SPK'dan halka arz onayı alan bir diğer şirket olarak takvime eklendi.

Uzmanlar, SPK'nın peş peşe verdiği onaylarla birlikte halka arz hareketliliğinin 2026'nın ikinci yarısında da hız kesmeden devam edeceğini öngörüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 347 14.714.521.546,50 % 3.89 12:01 ASELS 409.25 11.297.182.489,25 % 2.44 12:01 ASTOR 319.75 5.815.723.884,75 % 0.24 12:01 AKBNK 74.25 3.182.149.612,15 % 0.68 12:01 YKBNK 37.96 3.139.013.532,44 % -0.16 12:01 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.