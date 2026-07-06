Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Endeks açılışta yüzde 0,51 değer kazanırken, TSİ 14.04 itibarıyla yükselişini hızlandırarak yüzde 1,18 artışla 14.587 puana ulaştı. Günün en çok yükselen ve en çok değer kaybeden hisseleri de belli oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,51 yükselişle 14.491,23 puana çıktı.

Alımların gün içerisinde güç kazanmasıyla birlikte BIST 100 endeksi, TSİ 14.04 itibarıyla yüzde 1,18 primle 14.587 puandan işlem gördü.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

TSİ 14.04 itibarıyla Borsa İstanbul'da en fazla değer kazanan ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

ALCAR: %10,00

QNBFK: %10,00

SOHOE: %10,00

DAGI: %9,98

KARTN: %9,96

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün aynı saatlerinde en fazla değer kaybeden ilk 5 hisse ise şu şekilde gerçekleşti:

GATEG: %-9,95

SKYLP: %-8,80

INVES: %-5,72

VERUS: %-5,10

SANEL: %-5,01

Borsa İstanbul'da alıcılı seyir sürerken, yatırımcılar günün geri kalanında hem endeksin yönünü hem de hisselerdeki fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.

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