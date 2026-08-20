Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 14 Ağustos 2026 haftasına ilişkin haftalık bültenini yayımladı.

Veriler, kur korumalı türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında (KKM) tasfiye sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu gösterdi.

TOPLAM MEVDUAT VE KREDİ HACMİ YÜKSELİŞTE

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün ana büyüklüklerinde artış ivmesi devam etti:

• Kredi Hacmi: Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 14 Ağustos haftasında 201 milyar 298 milyon lira artarak 27 trilyon 683 milyar 273 milyon liraya ulaştı.

• Mevduat Toplamı: Bankalar arası dahil toplam mevduat, aynı haftada 528 milyar 905 milyon lira artışla 31 trilyon 810 milyar 6 milyon lira seviyesine yükseldi.

• Yasal Öz Kaynaklar: Sektörün yasal öz kaynak büyüklüğü 12 milyar 805 milyon lira artarak 5 trilyon 935 milyar 934 milyon liraya çıktı.

BİREYSEL KREDİ KARTI BORÇLARI 3,4 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Tüketici ve ticari kredilerdeki genişleme sürerken, bireysel borçlanmada kredi kartı kalemleri öne çıktı:

• Tüketici Kredileri: 23 milyar 266 milyon lira artışla 3 trilyon 446 milyar 536 milyon liraya çıktı. Bu tutarın 821,9 milyar lirası konut, 41,3 milyar lirası taşıt ve 2,58 trilyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

• Ticari Krediler: Taksitli ticari krediler 15 milyar 719 milyon lira artarak 4 trilyon 220 milyar 991 milyon lira oldu.

• Bireysel Kredi Kartları: Bireysel kredi kartı alacakları %2 artışla 3 trilyon 430 milyar 409 milyon liraya yükseldi. Kart borçlarının 1,27 trilyon lirası taksitli, 2,15 trilyon lirası ise taksitsiz harcamalardan kaynaklandı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 833 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Sektörün takipteki alacakları, 14 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 5 milyar 433 milyon lira artarak 833 milyar 304 milyon liraya ulaştı. Bankalar, takipteki bu alacakların 621 milyar 551 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayırdı.