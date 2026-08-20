Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel akaryakıt piyasalarında yaşanan son gelişmeleri ve Türkiye'deki yansımalarını değerlendirdi.

Ham petrol fiyatlarının savaş dönemi zirvelerine kıyasla gerilemesine rağmen rafineri kesintileri ve taşımacılıktaki aksamaların arz sıkışıklığı yarattığını vurgulayan Şimşek, motorin üzerindeki fiyat baskısının sürdüğüne dikkat çekti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, mazot ile Brent petrol arasındaki marjın uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına ulaşarak varil başına 100 dolar seviyelerine çıktığını belirtti.

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Piyasadaki bu olağanüstü durumu göğüslemek adına devreye alınan mekanizmalara değinen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz."

Atılan son adımlarla birlikte küresel ölçekte tırmanan maliyetlerin doğrudan pompa fiyatlarına yansımasının önüne geçilirken, kamu maliyesindeki dengelerin de gözetildiği vurgulandı.

Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.



Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı… pic.twitter.com/Te4QSU3W1c