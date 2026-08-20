Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Yılın ilk yedi ayındaki birikimli artış (Aralık 2025'e göre) yüzde 20,80 olurken, 12 aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 31,99 olarak gerçekleşti.

ENERJİ FİYATLARI YILLIKTA UÇTU, AYLIKTA DİK TIRMANIŞ VAR

Ana sanayi grupları incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı açık ara enerji sektöründe görüldü. Sektörel ve mal grupları bazındaki değişimler şu şekilde sıralandı:

• Ana Sanayi Grupları (Yıllık): Yıllık bazda enerji yüzde 77,63 ile maliyet artışının lideri oldu. Enerjiyi yüzde 31,38 ile dayanıksız tüketim malları, yüzde 30,24 ile ara malları, yüzde 28,92 ile dayanıklı tüketim malları ve yüzde 18,79 ile sermaye malları takip etti.

• Ana Sanayi Grupları (Aylık): Temmuz ayında bir önceki aya göre en keskin yükseliş yüzde 13,22 ile yine enerji grubunda yaşandı. Ara mallarında yüzde 2,09, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,76, sermaye mallarında yüzde 1,36 ve dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,01 artış kaydedildi.

• Sektörel Ayrım: Yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 38,81, imalat sanayisi ise yüzde 29,50 artış gösterdi. Aylık bazda ise madencilik yüzde 0,32 gerilerken, imalat fiyatları yüzde 2,55 yükseldi.