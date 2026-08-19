Şirket yönetiminin aldığı karar doğrultusunda belirlenen temettü takvimine göre perşembe günü, planlanan kâr payı ödemesinin 1. taksiti için hak kullanım tarihi olacak.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) mevzuat gereği kurumlar vergisinden muaf tutulduğu için bu kapsamlardaki kâr payı dağıtımlarında stopaja tabi olunmuyor.

Dolayısıyla BEGYO yatırımcıları için hisse başına belirlenen brüt temettü tutarı, herhangi bir vergi kesintisi yaşanmadan net tutar olarak hesaplara yansıyacak.

BEGYO temettü ödemesine ilişkin hak kullanım detayı şu şekilde:

• Şirket Adı ve Hisse Kodu: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)

• Ödeme Aşaması: 1. Taksit

• Hak Kullanım Tarihi: 20 Ağustos 2026 Perşembe

Not: Hak kullanım tarihinde portföyünde BEGYO hissesi bulunduran yatırımcıların kâr payı ödemeleri, takas süreci (T+2) uyarınca iki iş günü sonra hesaplarına geçecek.

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