Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde İş Yatırım'ın 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü TSI 16.00 itibarıyla gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri belli oldu.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın alım tarafında ilk sırada SASA yer aldı. Kurum, SASA'da 14 milyon 446 bin 588 lot net alım gerçekleştirdi. SASA'nın toplam alımlardaki payı yüzde 7,80 olurken ortalama maliyet 2,269 TL oldu.

Alım tarafında SASA'yı PAHOL, GAIKEV, TSPOR ve PSGYO takip etti.

Hisse Net Alım (Lot) Pay (%) Maliyet SASA 14.446.588 %7,80 2,269 TL PAHOL 12.387.592 %6,69 1,309 TL GAIKEV 12.128.506 %6,55 0,04 TL TSPOR 7.727.851 %4,17 1,08 TL PSGYO 7.154.603 %3,86 3,536 TL

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay (%) Maliyet TSICOV -22.670.364 %8,03 0,03 TL BJKAS -15.083.779 %5,34 2,415 TL IVIVXV -9.697.883 %3,43 0,295 TL GAIYNV -7.600.001 %2,69 0,021 TL SEIFDV -7.200.000 %2,55 0,02 TL

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