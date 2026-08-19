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İş Yatırım işlemleri 1 milyar 489 milyon 913 bin 702 TL satış tarafında gerçekleşti. En çok alım-satım yaptığı hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde İş Yatırım'ın 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü TSI 16.00 itibarıyla gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri belli oldu.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın alım tarafında ilk sırada SASA yer aldı. Kurum, SASA'da 14 milyon 446 bin 588 lot net alım gerçekleştirdi. SASA'nın toplam alımlardaki payı yüzde 7,80 olurken ortalama maliyet 2,269 TL oldu.

Alım tarafında SASA'yı PAHOL, GAIKEV, TSPOR ve PSGYO takip etti.

Hisse Net Alım (Lot) Pay (%) Maliyet
SASA 14.446.588 %7,80 2,269 TL
PAHOL 12.387.592 %6,69 1,309 TL
GAIKEV 12.128.506 %6,55 0,04 TL
TSPOR 7.727.851 %4,17 1,08 TL
PSGYO 7.154.603 %3,86 3,536 TL

İş Yatırım satışa geçti: İşte elden çıkarılan hisseler, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay (%) Maliyet
TSICOV -22.670.364 %8,03 0,03 TL
BJKAS -15.083.779 %5,34 2,415 TL
IVIVXV -9.697.883 %3,43 0,295 TL
GAIYNV -7.600.001 %2,69 0,021 TL
SEIFDV -7.200.000 %2,55 0,02 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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