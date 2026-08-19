İş Yatırım işlemleri 1 milyar 489 milyon 913 bin 702 TL satış tarafında gerçekleşti. En çok alım-satım yaptığı hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde İş Yatırım'ın 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü TSI 16.00 itibarıyla gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri belli oldu.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
İş Yatırım'ın alım tarafında ilk sırada SASA yer aldı. Kurum, SASA'da 14 milyon 446 bin 588 lot net alım gerçekleştirdi. SASA'nın toplam alımlardaki payı yüzde 7,80 olurken ortalama maliyet 2,269 TL oldu.
Alım tarafında SASA'yı PAHOL, GAIKEV, TSPOR ve PSGYO takip etti.
|Hisse
|Net Alım (Lot)
|Pay (%)
|Maliyet
|SASA
|14.446.588
|%7,80
|2,269 TL
|PAHOL
|12.387.592
|%6,69
|1,309 TL
|GAIKEV
|12.128.506
|%6,55
|0,04 TL
|TSPOR
|7.727.851
|%4,17
|1,08 TL
|PSGYO
|7.154.603
|%3,86
|3,536 TL
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Satış (Lot)
|Pay (%)
|Maliyet
|TSICOV
|-22.670.364
|%8,03
|0,03 TL
|BJKAS
|-15.083.779
|%5,34
|2,415 TL
|IVIVXV
|-9.697.883
|%3,43
|0,295 TL
|GAIYNV
|-7.600.001
|%2,69
|0,021 TL
|SEIFDV
|-7.200.000
|%2,55
|0,02 TL
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