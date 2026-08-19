Katılımevim (KTLEV) hisseleri son bir yıldaki performansıyla yatırımcısının yüzünü güldürdü. Hisseler 19 Ağustos 2026 TSI 13.22 itibarıyla yüzde 2,59 düşüşle 56,50 TL'den işlem görürken, yıllık bazda getirisi yüzde 2.256,71'e ulaştı.

KTLEV hisseleri geçen yıl bugün 2,64 TL seviyesinde işlem görüyordu. Bu fiyat üzerinden 100 lot KTLEV alan bir yatırımcının başlangıç yatırımı 264 TL olacaktı.

Piyasa verilerinde yer alan yüzde 2.256,71'lik yıllık getiri dikkate alındığında, 264 TL'lik yatırımın teorik değeri yaklaşık 6.221,71 TL seviyesine ulaşıyor.

Böylece yatırımcının yaklaşık 5.957,71 TL kazanç elde etmiş olacağı hesaplanıyor.

100 LOT KTLEV NE KADAR KAZANDIRDI?

Tutar Geçen yılki fiyat 2,64 TL 100 lot başlangıç değeri 264 TL Yıllık getiri %2.256,71 Bugünkü fiyat 56,50 TL 100 lotun fiyat bazlı değeri 5.650 TL Yıllık getiri verisine göre teorik değer 6.221,71 TL Yıllık getiri verisine göre kazanç 5.957,71 TL

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARI DA ETKİLİ OLDU

KTLEV'nin son dönemde gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle geçmiş fiyat ve lot sayılarının karşılaştırılmasında düzeltilmiş verilerin dikkate alınması önem taşıyor.

Bu nedenle 2,64 TL ile 56,50 TL arasındaki doğrudan fiyat farkı, tek başına yatırımcının gerçek toplam getirisini göstermeyebilir.

Piyasa verilerindeki yüzde 2.256,71'lik yıllık performans baz alındığında, 100 lot üzerinden hesaplanan yaklaşık 5.958 TL'lik kazanç öne çıkıyor.

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