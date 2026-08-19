Türker Vangölü Enerji (VEYAS) payları, 20 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Şirket payları, aynı tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Elektrik endeksleri kapsamına dahil edilecek.

Endekslerin hesaplanmasında VEYAS’ın 566 milyon 854 bin 723 adet payı ve yüzde 8 fiili dolaşım oranı dikkate alınacak.

Böylece VEYAS payları, Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamasıyla birlikte 6 farklı Borsa İstanbul endeksinde yer alacak.

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