Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (VEYAS) halka arz sonuçları belli oldu. 6 milyar 35 milyon TL büyüklüğündeki halka arzda toplam 365 bin 280 yatırımcıya pay dağıtıldı. Yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcıların taleplerinin tamamının karşılanması dikkat çekti. Peki VEYAS halka arzı kaç lot verdi, kaç kişi katıldı? İşte KAP'ta açıklanan halka arz sonuçları...

VEYAS HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türker Vangölü Enerji paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirildi.

Halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla 37 milyon 500 bin TL nominal değerli pay satışa sunuldu.

Ortak satışı kapsamında satışa sunulan 27 milyon 500 bin TL nominal değerli payın ise 6 milyon 875 bin TL nominal değerli kısmı dağıtıma konu edildi.

Böylece toplam 44 milyon 375 bin TL nominal değerli payın tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirildi.

VEYAS HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 6 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Açıklanan sonuçlara göre VEYAS halka arzının toplam büyüklüğü 6 milyar 35 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda toplam 365 bin 280 yatırımcıya pay dağıtıldı. Bunların 364 bin 592'sini yurt içi bireysel yatırımcılar oluşturdu.

Ayrıca 623 yurt içi yüksek başvurulu yatırımcı, 64 yurt içi kurumsal yatırımcı ve 1 yurt dışı kurumsal yatırımcı halka arzdan pay aldı.

VEYAS HALKA ARZINDA KAÇ LOT DÜŞTÜ?

VEYAS halka arzında bireysel yatırımcıların merak ettiği dağıtım sonuçları da belli oldu.

Açıklanan sonuçlara göre hem yurt içi bireysel yatırımcıların hem de yurt içi yüksek başvurulu yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılandı. Başka bir ifadeyle bu iki gruptaki yatırımcılar, halka arzda ne kadar pay talep ettiyse o kadar pay aldı.

Bu nedenle VEYAS halka arzında tüm bireysel yatırımcılara uygulanmış tek bir "kişi başı lot" rakamı bulunmuyor. Yatırımcının aldığı lot miktarı, yaptığı talebe göre değişiyor.

BİREYSEL YATIRIMCILARA YÜZDE 35 PAY AYRILDI

Nihai dağıtım sonucunda halka arz edilen payların yüzde 35'i yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edildi.

Yurt içi yüksek başvurulu yatırımcıların toplam dağıtımdaki payı ise yüzde 32,50 olarak gerçekleşti.

Yurt içi kurumsal yatırımcılara payların yüzde 30,67'si, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise yüzde 1,83'ü dağıtıldı.

Böylece halka arzın yüzde 67,5'lik bölümü yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcı gruplarına tahsis edilmiş oldu.

VEYAS NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü VEYAS paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihe çevrildi.

Şirket paylarının bu hafta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Kesin işlem tarihi ise Borsa İstanbul tarafından yapılacak duyuruyla netleşecek.