Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) halka arz sonuçları belli oldu. 2 milyar 359 milyon 400 bin TL büyüklüğündeki halka arza toplam 519 bin 675 yatırımcıdan talep gelirken, 518 bin 750 yatırımcıya pay dağıtıldı. Halka arzda satışa sunulan payların tamamı yatırımcılarla buluşurken, toplam talep planlanan satış tutarının 2,98 katına ulaştı.

KAPEKS KİMYA HALKA ARZI 2,36 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI

Kapeks Kimya payları için talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Halka arzda pay başına fiyat 94,00 TL olarak belirlenirken, satışa sunulan 25 milyon 100 bin TL nominal değerli payın tamamı satıldı. Böylece halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 359 milyon 400 bin TL olarak gerçekleşti.

519 BİN 675 YATIRIMCIDAN TALEP GELDİ

Halka arza yatırımcı ilgisi yüksek oldu. Toplam 519 bin 675 yatırımcı, 74 milyon 837 bin 212 TL nominal değerli pay için talepte bulundu.

Böylece yatırımcılardan gelen toplam talep, halka arzda satışa sunulan payların 2,98 katına ulaştı. Dağıtım sonucunda ise toplam 518 bin 750 yatırımcıya pay verildi.

EN YÜKSEK TALEP 14,57 KATLA BU GRUPTAN GELDİ

Yatırımcı grupları arasında en yüksek talep yüksek başvurulu bireysel yatırımcılardan geldi. Bu gruptaki talep kendilerine ayrılan tahsisatın 14,57 katına ulaştı.

Yurt içi kurumsal yatırımcılardan tahsisatın 5,06 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan 1,94 katı ve yurt içi bireysel yatırımcılardan 1,20 katı talep geldi.

BİREYSEL YATIRIMCILARA HALKA ARZIN YÜZDE 50'Sİ DAĞITILDI

Yurt içi bireysel yatırımcılara 12 milyon 550 bin TL nominal değerli pay tahsis edildi. Böylece halka arz edilen payların yüzde 50'si bu yatırımcı grubuna dağıtıldı.

Yurt içi bireysel kategorisinde 518 bin 652 yatırımcı talepte bulunurken, 517 bin 764 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

Yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara ise 1 milyon 255 bin TL nominal değerli pay verildi. Halka arzın yüzde 5'ine karşılık gelen bu kategoride 900 yatırımcıdan talep gelirken, 898 yatırımcıya pay tahsis edildi.

KAPEKS KİMYA (KPEKS) KAÇ LOT DÜŞTÜ?

Kapeks Kimya halka arzının resmi sonuçlarına göre yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 517 bin 764 yatırımcıya pay dağıtıldı.

Nihai dağıtım sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara 39-40 lot KPEKS hissesi düştü. Halka arz fiyatının 94 TL olması nedeniyle 39 lot alan yatırımcının paylarının değeri 3 bin 666 TL, 40 lot alan yatırımcının paylarının değeri ise 3 bin 760 TL oldu.

Yüksek başvurulu bireysel yatırımcılar ise talep ettikleri tutarın yüzde 6,86'sı oranında pay alabildi.

Kapeks Kimya paylarının bu hafta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

KURUMSAL YATIRIMCILARA YÜZDE 45 PAY AYRILDI

Yurt içi kurumsal yatırımcılara 6 milyon 275 bin TL nominal değerli pay dağıtılarak halka arzın yüzde 25'i tahsis edildi. Bu grupta 115 yatırımcı talepte bulunurken, 80 yatırımcıya pay verildi.

Yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise 5 milyon 20 bin TL nominal değerli pay dağıtıldı. Böylece halka arzın yüzde 20'si yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilirken, talepte bulunan 8 yatırımcının tamamına pay verildi.

Kapeks Kimya halka arzında böylece satışa sunulan 25 milyon 100 bin TL nominal değerli payın tamamının dağıtımı tamamlanmış oldu.