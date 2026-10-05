Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki ekonomik veriler doğrultusunda döviz kurları hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Yatırımcılar, birikimlerini değerlendirmek isteyenler ve ithalat-ihracat sektöründeki profesyoneller sabahın ilk saatlerinden itibaren "Bugün dolar ne kadar?" ve "Euro kaç TL oldu?" sorularının yanıtını arıyor. İşte serbest piyasadan alınan son dakika verilerine göre anlık dolar ve euro alış satış fiyatları detayları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

5 Ekim 2026 TSİ 07.28 itibarıyla dolar ve euro alış satış fiyatları şöyle;

• Dolar Alış Fiyatı: 49,1508 TL

• Dolar Satış Fiyatı: 49,1692 TL

• Euro Alış Fiyatı: 54,9113 TL

• Euro Satış Fiyatı: 54,9601 TL

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve FED'in faiz politikalarıyla yön bulan Euro/Dolar paritesi, yeni güne satıcılı bir seyirle başlayarak 1,1166 seviyesine geriledi.

Dünyanın en büyük 6 para birimi karşısında ABD dolarının değerini ölçen Dolar Endeksi (DXY) ise haftanın ilk işlem gününde 102,51 seviyesinde dengelenerek küresel piyasalardaki güçlü duruşunu sürdürüyor.

DOLAR ENDEKSİ VE PARİTE DÖVİZ FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Ekonomi dünyasına yeni adım atanlar için Dolar Endeksi (DXY) yükseldiğinde küresel olarak dolar güçlenir ve genellikle Euro/Dolar paritesi aşağı yönlü hareket eder. İç piyasada ise bu durum Dolar/TL'nin yukarı yönlü desteklenmesine, Euro/TL'nin ise parite baskısı nedeniyle dolara kıyasla daha sınırlı yükselmesine ya da değer kaybetmesine yol açabilir.