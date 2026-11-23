Geçtiğimiz hafta teknoloji ve yapay zekâ hisselerinde yaşanan sert satış dalgasının ardından Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerini test eden ABD doları, 19 ayın zirvesinden gevşeyerek Asya işlemlerinde nefes aldı.

Altı majör para birimi karşısında doların seyrini izleyen dolar endeksi, 23 Kasım Pazartesi gününün ilk işlemlerinde 103,80 seviyesinde yatay bir denge buldu.

Beklentilerin üzerinde kalan ABD enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin şahin mesajlarıyla beslenen dolar rallisi yerini bekle-gör moduna bırakırken, piyasalardaki bu duraklamanın kalıcı bir trend dönüşüne evrilip evrilmeyeceği merak konusu.

50 BAZ PUANLIK SERT ARTIŞ SENARYOSU MASADAN KALKIYOR

Yatırımcıların odağındaki en kritik başlık, Fed'in 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği yılın son para politikası toplantısı.

Vadeli işlem piyasalarındaki güncel fiyatlamalar, politika faizinde artış beklentisinin tamamen ortadan kalkmadığını ancak dozunun düştüğünü ortaya koyuyor:

• 25 Baz Puan Artış İhtimali: Yüzde 88,6

• Faizlerin Sabit Tutulma İhtimali: Yüzde 11,4

Geçen haftaki piyasa dalgalanmaları öncesinde gündemde yer alan 50 baz puanlık sert sıkılaştırma senaryosu büyük ölçüde güç kaybederken, piyasa aktörleri daha ölçülü bir adımı fiyatlamaya başladı.

Hatırlanacağı üzere Fed, 28 Ekim'deki toplantısında politika faizini yüzde 3,75-yüzde 4,00 bandında sabit bırakmış; ancak 18 Kasım'da yayımlanan tutanaklar iki üyenin 25 baz puanlık artıştan yana oy kullandığını ve enflasyona karşı ilave sıkılaştırma seçeneğinin canlı tutulduğunu göstermişti.

DÖVİZ CEPHESİNDE AYRIŞMA: EURO TOPARLANIRKEN YEN BASKI ALTINDA

Dolardaki ivme kaybı majör para birimlerinin çoğuna nefes aldırırken, Japon yeni piyasadaki risk iştahının kısmen geri dönmesiyle negatif ayrıştı. Geçen haftaki satış baskısında güvenli liman talebiyle destek bulan yen, yeni haftada yerini yeniden değer kaybına bıraktı.

Dolar/yen paritesinin 158,63 seviyesine tırmanarak kritik 160 eşiğine yeniden yaklaşması, Japonya maliye ve para otoritelerinin döviz piyasasına olası müdahale ihtimalini tekrar gündemin üst sıralarına taşıdı.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR VE TL CEPHESİNDE GÖRÜNÜM

Küresel ölçekte doların hız kesmesi, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki dış kaynaklı baskıyı hafifletme potansiyeli taşıyor.

Bununla birlikte piyasa uzmanları, dolar/TL cephesindeki fiyatlamalarda küresel dolar endeksinin tek başına belirleyici olmadığına dikkat çekiyor.

Yurt içi enflasyon görünümü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası duruşu ve sermaye akımlarının seyri nedeniyle, küresel dolardaki sınırlı geri çekilmenin Türk lirasına birebir aynı ölçüde yansıması beklenmiyor.

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