Uluslararası piyasalarda varlık fiyatlarının yönünü belirleyen ana unsur, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından yansıyan ilave faiz artışı ihtimali ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın sıkı para politikasını destekleyen açıklamaları oldu.

Bu mesajlarla birlikte küresel ölçekte güç kazanan dolar endeksi 103,87 puan civarında yatay bir seyir izliyor.

Öte yandan Çin’in Şıncın kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği görüşme piyasalardaki risk algısını bir miktar hafifletti.

Ticarette gümrük vergilerinin düşürülmesine yönelik uzlaşı ve Orta Doğu’daki enerji koridorlarında istikrar sağlanabileceğine dair verilen mesajlar, küresel enflasyon baskılarının azalabileceği beklentisini güçlendirdi.

GÜNCEL DÖVİZ VE PARİTE RAKAMLARI

20 Kasım 2026 saat 06:59 verilerine göre serbest piyasada öne çıkan başlıca döviz kurları ve uluslararası pariteler şu şekilde şekillendi:

• ABD Doları (USD/TRY): 50,5739 TL'den işlem görüyor. Kur gün içinde en yüksek 50,5806 TL, en düşük ise 50,4930 TL seviyelerini test etti.

• Euro (EUR/TRY): 55,5424 TL seviyesinde seyrediyor. Gün içi işlemlerde en yüksek 55,5737 TL, en düşük 55,4311 TL rakamları kaydedildi.

• İngiliz Sterlini (GBP/TRY): 66,2963 TL'den alıcı buluyor. Sterlin gün içinde en yüksek 66,3025 TL, en düşük 66,1825 TL bandında hareket etti.

• İsviçre Frangı (CHF/TRY): 60,0679 TL seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içi en yüksek seviye 60,0754 TL, en düşük seviye ise 59,8833 TL olarak ölçüldü.

• EUR/USD Paritesi: Uluslararası piyasalarda 1,0972 düzeyinde dengeleniyor.