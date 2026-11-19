Döviz piyasalarında 19 Kasım 2026 Perşembe günü dolar ve euro kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Dolar/TL 50,47 lira, euro/TL ise 55,49 lira seviyesinde bulunuyor. İşte dolar ve euro güncel alış satış fiyatları.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL? (19 KASIM 2026)

Dolar alış fiyatı: 50,4498 TL

Dolar satış fiyatı: 50,4819 TL

EURO BUGÜN KAÇ TL? (19 KASIM 2026)

Euro alış fiyatı: 55,3831 TL

55,3831 TL Euro satış fiyatı: 55,5004 TL

EURO/DOLAR PARİTESİ BUGÜN NE KADAR?

Küresel döviz piyasalarında euro/dolar (EUR/USD) paritesi, 19 Kasım 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde 1,096 seviyelerinde işlem görüyor. Paritede 1,10 seviyesinin altında seyir devam ederken ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

DOLAR ENDEKSİ (DXY) KAÇ OLDU?

ABD dolarının altı önemli para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi (DXY), 19 Kasım sabahında yaklaşık 103,80 seviyesinde bulunuyor. Endeks, son 19 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrini korurken doların küresel piyasalardaki güçlü görünümü euro/dolar paritesi üzerinde baskı oluşturuyor.