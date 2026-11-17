Dolar endeksi 103,5 seviyesini aşarak Nisan 2025’ten bu yana en yüksek noktasına ulaşırken, yurt içinde dolar/TL kuru da 50,43 lira seviyesini gördü.

ABD’de ekim ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanması, Fed’in faiz politikasında daha agresif adımlar atabileceği yönündeki senaryoları kuvvetlendirdi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack’ın kademeli artışları tercih etmekle birlikte enflasyon baskılarının artması halinde daha sert faiz artışlarının gündeme gelebileceğine dair açıklamaları, küresel piyasalarda dolar talebini hızlandırdı.

PİYASALARDA FAİZ ARTIŞI FİYATLAMASI

Vadeli piyasalarda yatırımcılar, Fed’in önümüzdeki ay gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı yapmasına yüzde 95’in üzerinde ihtimal verirken, geri kalan olasılıklar 50 baz puanlık daha sert bir artışı işaret ediyor.

Piyasa beklentileri ayrıca gelecek yılın eylül ayına kadar dört ek faiz artışının daha yapılabileceği yönünde şekilleniyor.

BAŞLICA PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA SERT YÜKSELİŞ

Güçlenen dolar endeksi; euro, Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları gibi başlıca para birimleri üzerinde de baskı yarattı.

Özellikle Yeni Zelanda doları, ABD doları karşısındaki değer kaybıyla 2009 yılından bu yana görülmeyen dip seviyelere kadar geriledi.

DOLAR/TL KURUNDA SABAH RAKAMLARI

Küresel rüzgârların etkisiyle yurt içi döviz piyasasında da yukarı yönlü seyir dikkat çekti.

17 Kasım 2026 Salı gününe 50,3868 liradan başlayan dolar/TL kuru, sabah saatlerinde en düşük 50,3868 lirayı, en yüksek ise 50,4343 lirayı test etti. Kur, saat 07.25 itibarıyla 50,4156 lira seviyelerinden işlem gördü.

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