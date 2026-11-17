17 Kasım 2026 sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gösterge kurlarında Amerikan doları 50,30 - 50,42 TL bandındaki hareketini sürdürüyor.

Bir önceki kapanışa göre yüzde 0,07 oranında sınırlı bir yükseliş kaydeden dolar, geçtiğimiz hafta 50,20 TL psikolojik eşiğinin aşılmasının ardından bu bölgedeki yerini koruyor.

Avrupa para birimi euro, serbest piyasada 55,37 TL alış ve 55,57 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor. İngiliz sterlini ise 66,50 TL alış ve 66,51 TL satış seviyelerinden fiyatlanarak yüksek seyrini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan son gösterge nitelikli günlük döviz kurları ise şu şekilde kayıtlara geçti:

• ABD Doları (USD): Alış 50,3036 TL – Satış 50,3942 TL

• Euro (EUR): Alış 55,3981 TL – Satış 55,4979 TL

• İngiliz Sterlini (GBP): Alış 66,2803 TL – Satış 66,6258 TL

Ekonomi çevreleri ve piyasa analistleri, dolar/TL kurunda 50,16 TL seviyesini kısa vadeli destek, 50,48 TL seviyesini ise direnç noktası olarak takip ediyor.

Küresel merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler ve yurt içi enflasyon verileri, önümüzdeki günlerde kurun yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.