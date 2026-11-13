Alman bankacılık devi Commerzbank, 2027 yıl sonu için daha önce 1,18 olarak öngördüğü euro/dolar tahminini 12 sent birden düşürerek 1,06 seviyesine çekti.

Commerzbank Döviz Analisti Thu Lan Nguyen imzasıyla yayımlanan değerlendirme raporunda, Fransa’nın kamu maliyesine yönelik endişelerin ve yaklaşan seçim atmosferinin ortak para birimi euro üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturduğu vurgulandı.

Euro Bölgesi genelinde siyasi risklerin giderek daha belirgin hale geldiğine işaret eden Nguyen, söz konusu tablonun euronun küresel piyasalardaki görünümünü zayıflattığını ifade etti.

FRANSIZ TAHVİLLERİ İÇİN RİSK UYARISI: İTALYAN TAHVİLLERİ DAHA AVANTAJLI

Commerzbank cephesinden gelen uyarılar yalnızca döviz piyasasıyla sınırlı kalmadı; tahvil piyasaları için de kritik risklere dikkat çekildi.

Commerzbank Faiz ve Kredi Araştırmaları Başkanı Christoph Rieger, Fransa’daki mali disiplin sorunlarının ve seçim belirsizliğinin sürmesi halinde Fransız devlet tahvillerinde (OAT) risk primlerinin yükselebileceğini ve getiri farklarının (spread) açılabileceğini belirtti.

Raporun tahvil stratejisine ilişkin öne çıkan değerlendirmeleri şu şekilde sıralandı:

• İtalya Tahvilleri Öne Çıkıyor: Değişen Avrupa tahvil piyasası koşullarında İtalyan devlet tahvilleri (BTP), Fransız devlet tahvillerine (OAT) kıyasla daha avantajlı bir konumda değerlendiriliyor.

• İstikrar İçin Koşul Siyasi Çözüm: Fransa’nın bütçe ve siyaset kaynaklı kırılganlıkları giderilinceye kadar ülke tahvillerindeki risk seviyesinin yüksek kalacağı, bu sorunların aşılmasıyla birlikte ise Avrupa tahvil piyasalarında daha genele yayılan bir istikrar döneminin başlayabileceği öngörülüyor.

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