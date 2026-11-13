13 Kasım 2026 Cuma sabahı itibarıyla yurt içi piyasalarda dolar/TL 50,30 seviyesinin üzerindeki yatay-yukarı yönlü konumunu korurken, euro ve sterlin küresel parite baskısıyla güne hafif düşüşle başladı.

Sabahın ilk saatlerinde serbest piyasada (bankalararası) işlem gören başlıca döviz kurları şu seviyelerde bulunuyor:

• ABD Doları (USD/TRY): Alış 50,29 TL – Satış 50,38 TL

• Euro (EUR/TRY): Alış 55,68 TL – Satış 55,75 TL

• İngiliz Sterlini (GBP/TRY): Alış 66,66 TL – Satış 66,76 TL

• İsviçre Frangı (CHF/TRY): Alış 60,26 TL – Satış 60,35 TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan son gösterge niteliğindeki kurlarda ise dolar satış 50,2595 TL, euro satış 55,7353 TL ve İngiliz sterlini satış 66,8022 TL olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PARİTELERDE SON DURUM

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından güçlenen dolar endeksi (DXY 103,17), majör para birimleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Uluslararası piyasalarda EUR/USD paritesi 1,1049 seviyesinden işlem görürken, üç günlük düşüş eğilimindeki GBP/USD paritesi 1,3230 bandında dengelenmeye çalışıyor.

Piyasa katılımcıları gün içerisinde yurt içi veri akışının yanı sıra Avrupa ve İngiltere'den gelecek makroekonomik göstergeleri yakından takip edecek.