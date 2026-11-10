Dolar ve euro kuru, 10 Kasım 2026 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Yeni işlem gününde dolar 50 TL'nin, euro ise 56 TL'nin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Döviz piyasalarında yaşanan hareketlilikle birlikte "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" ve "1 dolar kaç TL?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 10 Kasım 2026 güncel dolar ve euro alış satış fiyatları.

DOLAR VE EURO KURLARI BUGÜN NE KADAR?

TSİ 07.20 itibarıyla güncel dolar ve euro alış satış fiyatları şöyle;

ABD doları

Alış: 50,2164 TL

Satış: 50,2422 TL

Euro

Alış: 56,3540 TL

Satış: 56,3858 TL

DÖVİZ PİYASALARINDA GÖZLER EKONOMİK VERİLERDE

Döviz piyasalarında yurt içi ve küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler de önemini koruyor.

Yatırımcılar, ABD'den gelecek enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin mesajlarını izliyor. Açıklanacak verilerin doların küresel piyasalardaki seyri ve Türk lirası üzerindeki fiyatlamalar açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.