Küresel para politikalarındaki belirsizlik dalgası ve teknoloji odaklı riskler, uluslararası finans devlerinin yatırım tercihlerini yeniden şekillendiriyor.

Banka tarafından yayımlanan araştırma notunda, tavsiye indiriminde iki ana etkenin öne çıktığı vurgulandı:

• Küresel para politikalarındaki belirsizlikler ve yön arayışı,

• ABD ara seçimlerinin ardından yapay zeka (AI) sektörüne ilişkin tırmanan piyasa kaygıları.

Normal şartlarda küresel ölçekte baş gösterecek bir ekonomik yavaşlamanın gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde doğrudan baskı kurması bekleniyor.

Ancak raporda, teknoloji cephesinde yaşanabilecek olası bir kırılmanın dengeleri değiştirebileceğine işaret ediliyor.

DOLAR ÜZERİNDEKİ YAPAY ZEKA BASKISI TAMPON ROLÜ OYNAYABİLİR

JPMorgan analistleri, yapay zeka bağlantılı hisselerde görülebilecek olası satış dalgasının, ABD ekonomisinin küresel rakiplerinden daha güçlü ayrıştığı tezini zayıflatabileceğini öngörüyor.

Değerlendirmeye göre:

• Teknoloji hisselerindeki geri çekilme, dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

• Doların zayıflaması ise, küresel ekonomik yavaşlamanın gelişen piyasalar üzerinde yaratacağı doğrudan hasarı kısmen dengeleyen bir tampon işlevi görebilir.

Banka, bu karmaşık risk dengesi ışığında yatırımcılara gelişen ülke döviz piyasalarında aşırı iyimser pozisyonlar yerine piyasa dengesine paralel, daha ölçülü bir ağırlık taşımayı öneriyor.

KARARIN TÜRKİYE PİYASALARINA YANSIMALARI

Türkiye, yüksek faiz ortamı ve enflasyonla mücadele sürecinde yabancı yatırımcıların TL cinsi varlıklara (tahvil ve mevduat/swap gibi carry trade mekanizmalarına) giriş yaptığı önemli gelişen piyasalardan biri.

Uzmanlar, JPMorgan gibi küresel bir bankanın gelişen ülke kurlarına genel bakışını "nötr/ölçülü" seviyeye çekmesinin, uluslararası portföy yöneticilerinin bu ülkelere ayırdığı toplam nakit havuzunu sınırlandırması anlamına geldiği uyarısında bulunuyor.

Raporda dikkat çeken en önemli detay, ABD'de teknoloji/yapay zeka hisselerindeki satışların dolar üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabileceği beklentisi.

Uzmanlara göre ABD doları küresel ölçekte (DXY endeksi bazında) değer kaybederse, bu durum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv yönetimi ve kur baskısını hafifletici bir tampon görevi görebilir.

Böylece gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahı azalsa bile zayıf dolar, TL'nin dış kaynaklı değer kaybı baskısını sınırlandırabilir.

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