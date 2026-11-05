Dolar ve euro bugün kaç TL? 5 Kasım 2026 canlı döviz kuru, serbest piyasa ve banka dolar/euro alış satış fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar!
Dolar ve euro fiyatları 5 Kasım Perşembe günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar/TL 50 liranın üzerinde işlem görürken euro/TL 56 lira seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün dolar ve euro kaç TL? İşte 5 Kasım 2026 güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları.
5 KASIM 2026 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?
Serbest piyasada dolar/TL için 07.15 itibarıyla kaydedilen alış ve satış fiyatları şöyle;
Dolar alış fiyatı: 50,0390 TL
Dolar satış fiyatı: 50,0572 TL
5 KASIM 2026 EURO NE KADAR, KAÇ TL?
Euro/TL kurunda aynı saat itibarıyla kaydedilen alış ve satış fiyatları şöyle:
Euro alış fiyatı: 56,4640 TL
Euro satış fiyatı: 56,5402 TL
DÖVİZ KURLARINI ETKİLEYEN KRİTİK FAKTÖRLER NELER?
Uzmanlar, döviz fiyatlarındaki anlık dalgalanmaların temel nedenlerini şu başlıklar altında özetliyor;
1. Merkez Bankası Kararları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile ABD Merkez Bankası (FED) ve ECB'nin faiz politikaları kurları doğrudan etkiliyor.
2. Enflasyon Verileri: Hem yurt içindeki enflasyon rakamları hem de küresel enflasyon beklentileri fiyatlamalarda ana belirleyici rol oynuyor.
3. Jeopolitik Gelişmeler: Küresel ölçekte yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler güvenli liman arayışını tetikleyerek dolar endeksini (DXY) hareketlendiriyor