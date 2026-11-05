Dolar ve euro fiyatları 5 Kasım Perşembe günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar/TL 50 liranın üzerinde işlem görürken euro/TL 56 lira seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün dolar ve euro kaç TL? İşte 5 Kasım 2026 güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları.

5 KASIM 2026 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar/TL için 07.15 itibarıyla kaydedilen alış ve satış fiyatları şöyle;

Dolar alış fiyatı: 50,0390 TL

Dolar satış fiyatı: 50,0572 TL

5 KASIM 2026 EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL kurunda aynı saat itibarıyla kaydedilen alış ve satış fiyatları şöyle:

Euro alış fiyatı: 56,4640 TL

Euro satış fiyatı: 56,5402 TL

DÖVİZ KURLARINI ETKİLEYEN KRİTİK FAKTÖRLER NELER?

Uzmanlar, döviz fiyatlarındaki anlık dalgalanmaların temel nedenlerini şu başlıklar altında özetliyor;

1. Merkez Bankası Kararları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile ABD Merkez Bankası (FED) ve ECB'nin faiz politikaları kurları doğrudan etkiliyor.

2. Enflasyon Verileri: Hem yurt içindeki enflasyon rakamları hem de küresel enflasyon beklentileri fiyatlamalarda ana belirleyici rol oynuyor.

3. Jeopolitik Gelişmeler: Küresel ölçekte yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler güvenli liman arayışını tetikleyerek dolar endeksini (DXY) hareketlendiriyor