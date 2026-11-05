luslararası endeks sağlayıcısı S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), Türkiye piyasasına yönelik yeni kararını duyurdu.

Kurum, hisse sahipliği yapısındaki şeffaflık sorunları ve piyasanın işleyişine ilişkin yapısal endişeleri gerekçe göstererek Türk şirketlerinin yer aldığı endekslerde bazı güncellemelerin uygulanmayacağını bildirdi.

Karar kapsamında aralık ayında gerçekleştirilecek değerlendirmede Türk hisse senetlerinden yeni endeks eklemesi yapılmayacak.

TÜRK HİSSELERİNDE HANGİ ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ DURDURULDU?

S&P Dow Jones Indices tarafından alınan karar, Türk şirketlerinin endekslerdeki pay sayılarına ve yatırım yapılabilir ağırlıklarına yönelik bazı değişiklikleri kapsıyor.

Buna göre kurum, Türkiye'de işlem gören hisselerde üç aylık dönemsel değerlendirmelerden kaynaklanan veya uygulanması zorunlu olmayan pay sayısı değişikliklerini gerçekleştirmeyecek.

Aynı şekilde yatırım yapılabilir ağırlık faktörlerine ilişkin belirli güncellemeler de dondurulacak.

Bu karar, Türk hisselerinin Borsa İstanbul'daki alım satım işlemlerinin durdurulması anlamına gelmiyor. Uygulama, S&P Dow Jones Indices tarafından hesaplanan endekslerdeki belirli değişikliklerle sınırlı olacak.

TÜRKİYE'NİN GELİŞMEKTE OLAN PİYASA STATÜSÜ İZLENİYOR

S&P Dow Jones Indices, Türkiye'yi 2026/2027 Ülke Sınıflandırma İzleme Listesi kapsamında değerlendirmeyi sürdürüyor.

Kurum, temmuz ayında yayımladığı değerlendirmede Türkiye'nin mevcut gelişmekte olan piyasa statüsünün sınır piyasa kategorisine dönüştürülebileceği ihtimaline dikkat çekmişti.

Bu değerlendirmede piyasa erişilebilirliği, hisse sahipliği şeffaflığı ve piyasanın yapısal özellikleri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Türkiye'nin izleme listesinde bulunması, piyasa statüsünün düşürüldüğü anlamına gelmiyor. Olası sınıflandırma değişikliği, değerlendirme sürecinin sonucuna bağlı olacak.

MSCI DA TÜRK HİSSELERİ İÇİN BENZER KARAR ALMIŞTI

S&P Dow Jones'un kararı, bir diğer küresel endeks sağlayıcısı MSCI'ın ekim ayında duyurduğu kısıtlamaların ardından geldi.

MSCI, 15 Ekim 2026 tarihinde Türk hisse senetlerine ilişkin bazı endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar dondurduğunu açıklamıştı.

Kurum, söz konusu karar kapsamında Türk hisselerinin yabancı yatırımcı dahil edilme faktörlerinde ve endeks hesaplamasında kullanılan pay sayılarında artış yapmayacağını bildirmişti.

Ayrıca MSCI Türkiye Yatırım Yapılabilir Piyasa Endeksi'ne yeni hisse eklenmesi ve şirketlerin üst büyüklük segmentlerine geçirilmesi de dondurulmuştu.

MSCI, Haziran 2027'ye kadar yeterli ilerleme görülmemesi durumunda Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünün sınır piyasa veya bağımsız piyasa olarak yeniden sınıflandırılmasına ilişkin değerlendirme sürecinin başlatılabileceğini duyurmuştu.

S&P DOW JONES KARARI BORSA İSTANBUL İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Küresel endeks sağlayıcılarının kararları, uluslararası yatırım fonlarının portföy dağılımları açısından önem taşıyor.

Özellikle belirli endeksleri takip eden pasif yatırım fonları, portföylerini bu endekslerin bileşimine ve şirket ağırlıklarına göre oluşturuyor.

Türk hisselerinin yeni endekslere dahil edilmesinin veya mevcut ağırlıklarının artırılmasının sınırlandırılması, endekslere bağlı fonlardan kaynaklanabilecek ek yatırım talebini etkileyebilir.

Bununla birlikte alınan kararlar, mevcut Türk hisselerinin tamamının uluslararası endekslerden çıkarıldığı veya Borsa İstanbul'daki işlemlerin durdurulduğu anlamına gelmiyor.

Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasına ilişkin değerlendirmelerde hisse sahipliği şeffaflığı, fiili dolaşım oranlarının güvenilirliği ve piyasa düzenlemelerinin uygulanması belirleyici başlıklar olmaya devam edecek.

(BLOOMBERG)