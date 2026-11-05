Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM), 5 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimle 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını duyurdu.

Şirketin ana ortaklığa ait net dönem karı 3 milyar 830 milyon 891 bin TL olarak gerçekleşti. Petkim, 2025 yılının aynı döneminde 6 milyar 195 milyon 739 bin TL ana ortaklık net zararı açıklamıştı.

Böylece şirketin dokuz aylık net sonucunda yıllık bazda yaklaşık 10 milyar TL'lik iyileşme kaydedildi.

PETKİM'İN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 22 ARTTI

Petkim'in 2026 yılının ilk dokuz ayındaki satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,03 artarak 100 milyar 941 milyon 340 bin TL'ye yükseldi.

Şirketin 2025 yılının aynı dönemindeki satış gelirleri 82 milyar 717 milyon 608 bin TL seviyesindeydi.

Satışlardaki büyümeyle birlikte brüt kar da pozitif seviyeye geçti.

Geçen yılın ilk dokuz ayında 1 milyar 972 milyon 679 bin TL brüt zarar açıklayan Petkim, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 328 milyon 564 bin TL brüt kar elde etti.

PETKİM ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 817 MİLYON TL ZARAR AÇIKLADI

Dokuz aylık toplam net sonuç kara geçmesine karşın şirketin temmuz-eylül dönemindeki finansal sonuçları zarar olarak gerçekleşti.

Petkim, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 816 milyon 985 bin TL net zarar kaydetti.

Şirket, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde ise 1 milyar 575 milyon 203 bin TL zarar açıklamıştı.

Üçüncü çeyrekteki satış gelirleri 32 milyar 687 bin TL olurken brüt kar 27 milyon 107 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

ESAS FAALİYET ZARARI 6,29 MİLYAR TL OLDU

Petkim'in dokuz aylık net karına karşılık esas faaliyetlerinde zarar devam etti.

Şirketin esas faaliyet zararı, geçen yılın aynı dönemindeki 11 milyar 362 milyon 135 bin TL'den 6 milyar 290 milyon 180 bin TL'ye geriledi.

Aynı dönemde özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen kar payı 6 milyar 300 milyon 782 bin TL'ye ulaştı.

Net parasal pozisyon kazançları ise 16 milyar 89 milyon 246 bin TL'den 12 milyar 574 milyon 262 bin TL'ye geriledi.

Bu kalemler, şirketin esas faaliyetlerinden zarar açıklamasına karşın dokuz aylık dönemi net karla tamamlamasında etkili oldu.

PETKİM'İN TOPLAM VARLIKLARI 184,7 MİLYAR TL'YE GERİLEDİ

Şirketin 30 Eylül 2026 itibarıyla toplam varlıkları 184 milyar 728 milyon 195 bin TL olarak kaydedildi.

Haziran sonunda 191,5 milyar TL seviyesinde bulunan toplam varlıklar, üç aylık dönemde yaklaşık yüzde 3,56 azaldı.

Aynı dönemde şirketin net borcu yaklaşık 1,62 milyar TL gerileyerek 50,21 milyar TL seviyesine indi.

Özkaynaklar ise haziran sonundaki 79,43 milyar TL seviyesinden 78,04 milyar TL'ye geriledi.

PETKM HİSSE FİYATI NE KADAR?

Borsa İstanbul'da PETKM koduyla işlem gören Petkim hisseleri, 4 Kasım 2026 Çarşamba gününü yüzde 4,53 yükselişle 17,77 TL'den tamamladı.

Şirketin dokuz aylık finansal sonuçları 5 Kasım Perşembe günü saat 07.21'de KAP üzerinden duyuruldu.

Bilanço açıklamasının ardından PETKM hisselerindeki ilk fiyat hareketleri, 5 Kasım işlemlerinde izlenecek.